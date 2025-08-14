Κλήρωση Τζόκερ 14/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της αποψινής κλήρωσης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ολοκληρώθηκε η αποψινή κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 26.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο είναι οι: 2, 16, 22, 24, 28 και αριθμός Τζόκερ το 4.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:45 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2025- 2026
22:03 ∙ ΚΟΣΜΟΣ