Ειδικό στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για την πρόκριση και των τριών ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρ

Η δράση στα Κύπελλα Ευρώπης συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα, με τρεις ελληνικές ομάδες να δίνουν κρίσιμες μάχες για την πρόκριση.

Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη επί της Σαχτάρ στα πέναλτι, ρίχνεται πρώτος στη μάχη των playoffs του Europa League, αντιμετωπίζοντας, στο ΟΑΚΑ, τη Σάμσουνσπορ στις 21:00.

Λίγο αργότερα, στις 21:45, στην ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει το εμπόδιο της Ριέκα, στην Κροατία, για να διεκδικήσει το εισιτήριό του για τη League phase.

Στα playoffs του Conference League, η ΑΕΚ θα βρεθεί αντιμέτωπη στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ, την Πέμπτη, στις 21:00.

