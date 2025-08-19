Ειδικό στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για την πρόκριση και των τριών ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρ

Παναθηναϊκός-Σάμσπουνσπoρ, Ριέκα-ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ-ΑΕΚ με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το Πάμε Στοίχημα

Η δράση στα Κύπελλα Ευρώπης συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα, με τρεις ελληνικές ομάδες να δίνουν κρίσιμες μάχες για την πρόκριση.

Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη επί της Σαχτάρ στα πέναλτι, ρίχνεται πρώτος στη μάχη των playoffs του Europa League, αντιμετωπίζοντας, στο ΟΑΚΑ, τη Σάμσουνσπορ στις 21:00.

Λίγο αργότερα, στις 21:45, στην ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει το εμπόδιο της Ριέκα, στην Κροατία, για να διεκδικήσει το εισιτήριό του για τη League phase.

Στα playoffs του Conference League, η ΑΕΚ θα βρεθεί αντιμέτωπη στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ, την Πέμπτη, στις 21:00.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ειδικό στοίχημα για την πρόκριση και των 3 ελληνικών ομάδων στη League Phase των Κυπέλλων Ευρώπης.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογών για τις «μάχες» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

