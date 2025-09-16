Κλήρωση Τζόκερ (16/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.600.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/9) η κλήρωση 2963 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.600.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 13, 16, 18, 22, 34 και Τζόκερ ο αριθμός 1.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
