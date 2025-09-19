Eurojackpot (19/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 120.000.000 ευρώ
Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (19/9) η κλήρωση του Eurojackpot για 116.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι αριθμοί: 9, 37, 40, 41, 46 και οι αριθμοί: 1 και 12.
