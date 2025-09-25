Κλήρωση Τζόκερ (25/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.700.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/9) η κλήρωση 2967 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 23, 32, 29, 19, 14 και Τζόκερ ο αριθμός 15.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

