Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (25/9)
Στην δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κέρδισαν 100.000 ευρώ
Τζακ ποτ σημειώθηκε στην πρώτη κατηγορία της κλήρωσης του Τζόκερ 2966 της Τρίτης (23/9), όπου μοίραζε 2.400.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 24, 9, 29, 38, 2 και Τζόκερ ο αριθμός 1.
Στην κλήρωση της Πέμπτης (25/9) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 2.700.000 ευρώ.
