Κλήρωση Τζόκερ (23/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/9) η κλήρωση 2966 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 24, 9, 29, 38, 2 και Τζόκερ ο αριθμός 1.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

