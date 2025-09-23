Κλήρωση Τζόκερ (23/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/9) η κλήρωση 2966 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 24, 9, 29, 38, 2 και Τζόκερ ο αριθμός 1.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:23 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εγκαινιάστηκε στην Ικαρία η αποκατεστημένη Ιερά Μονή Οσίας Θεοκτίστης
22:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη
21:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Απαντά σε Τραμπ - «Δεν θα υποχωρήσουμε στις πιέσεις»
20:26 ∙ LIFESTYLE