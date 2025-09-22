Πώς θα διεκδικήσεις μια από τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Ο Μέγας Χορηγός του κορυφαίας δρομικής διοργάνωσης προσφέρει δωρεάν 2.300 συμμετοχές για τον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μέτρων, τις διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και για τον αγώνα 5 χλμ. Universities Night Run.

Δωρεάν συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας σε 2.300 δρομείς, που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση, έχει εξασφαλίσει ο ΟΠΑΠ. Ο Μέγας Χορηγός του κορυφαίας δρομικής διοργάνωσης προσφέρει δωρεάν 2.300 συμμετοχές για τον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μέτρων, τις διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και για τον αγώνα 5 χλμ. Universities Night Run.

Αιτήσεις συμμετοχής μέσω επιλεγμένων καταστημάτων ΟΠΑΠ

Με τις εγγραφές για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο να έχουν ολοκληρωθεί και το ενδιαφέρον των δρομέων να παραμένει στα ύψη, οι 2.300 συμμετοχές που προσφέρει ο ΟΠΑΠ γίνονται ανάρπαστες.

Από σήμερα έως και τις 8 Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να επισκέπτονται 150 επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Αθήνα, για να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής και να συμμετάσχουν σε κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου, για την ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν τις 2.300 δωρεάν θέσεις. Η συμμετοχή επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Για να βρείτε το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ και να διεκδικήσετε μια από τις δωρεάν συμμετοχές στον Μαραθώνιο πατήστε εδώ.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω email, όπου θα βρουν και θα συμπληρώσουν την ειδική φόρμα του ΣΕΓΑΣ για να οριστικοποιήσουν και επικυρώσουν τη συμμετοχή τους. Τον αγωνιστικό αριθμό τους και το υλικό του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, θα τα παραλάβουν από το κατάστημα ΟΠΑΠ, όπου υπέβαλαν αίτηση, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα και τον μοναδικό αριθμό συμμετοχής τους.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

