Πρεμιέρα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League με μακροχρόνια στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

Μετά το Champions League, που έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε η σειρά του Europa League. Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται αυτή την εβδομάδα με τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Στα πρώτα τους παιχνίδια ο ΠΑΟΚ υποδέχεται, την Τετάρτη (19:45) στο γήπεδο της Τούμπας, την Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει, την Πέμπτη (22:00) στην Ελβετία, τη Γιουνγκ Μπόις.

Οι 8 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της League Phase προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16» και αυτές που θα τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση περνάνε στα playoffs.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για το Europa League μεταξύ των οποίων και τα εξής:

  • Νικητής
  • Να φθάσει στον τελικό
  • Nικητής League Stage
  • Ομάδα να τερματίσει στους 8 πρώτους στη League Stage

Μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, ανάμεσά τους και τα ακόλουθα:

  • Σύνολο Πόντων
  • Σύνολο Πόντων Over/Under
  • Συνολικά Γκολ που θα σκοράρει
  • Συνολικά Γκολ που θα δεχθεί
  • Αήττητος εντός έδρας
  • Νικητής σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Europa League αμέτρητες και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* & «Βοοst Νίκης»*.

