Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (23/9)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση του Τζόκερ
Διπλό τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή (21/9) κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 13, 14, 35, 36, 45 και αριθμός Τζόκερ το 13.
Στην επόμενη κλήρωση, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ.
