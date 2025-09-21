Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (23/9)

Διπλό τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή (21/9) κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι: 13, 14, 35, 36, 45 και αριθμός Τζόκερ το 13.

Στην επόμενη κλήρωση, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ.

