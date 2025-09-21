Κλήρωση Τζόκερ (21/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/9) η κλήρωση 2965 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 45, 36, 35, 14, 13 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

