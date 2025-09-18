Κλήρωση Τζόκερ (18/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.800.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/9) η κλήρωση 2964 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 6, 7, 23, 26, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 7.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.