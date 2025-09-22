Παναθηναϊκός AKTOR: Κουβαλάμε τις αξίες, μένουμε πιστοί στην κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου»

Το μήνυμα του "τριφυλλιού" για τον 7ο τουρνουά στη μνήμη του ιστορικού διοικητικού ηγέτη του συλλόγου

Όπως αναφέρουν οι «πράσινοι» στο μήνυμά τους, συνεχίζουν να κουβαλούν τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Παύλου Γιαννακόπουλου, μένουν πιστοί στην κληρονομιά του και συνεχίζουν να ονειρεύονται ακολουθώντας το όραμά του.

Αναλυτικά, στο μήνυμα αναφέρεται:

«Το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ολοκληρώθηκε επίσημα, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στην πορεία της διοργάνωσης, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός μέσα στα χρόνια.

Το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας, έφτασε μέχρι την Αυστραλία και άγγιξε τις καρδιές του Ελληνισμού σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η ελληνική διασπορά αγκάλιασε θερμά αυτή την προσπάθεια, στάθηκε στο πλευρό της ομάδας μας σε όλη τη διαδρομή και πρόσφερε την αγάπη και τη στήριξή της σε όσους ενώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου ηγέτη του Συλλόγου μας.

Επιστρέφουμε στην πατρίδα με αίσθημα πληρότητας και πραγματικά υπερήφανοι για όσα αντιπροσωπεύει ο Παναθηναϊκός.

Κουβαλάμε μπροστά τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Παύλου Γιαννακόπουλου, μένοντας πιστοί στην κληρονομιά του…

Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ!».

The 7th Pavlos Giannakopoulos Tournament has officially come to an end, marking a milestone moment in the evolution of this event, that has been established as an institution throughout the years.



The vision of Pavlos Giannakopoulos, extended far beyond of the Greece’s borders,… pic.twitter.com/jDsYWRHI9r — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 22, 2025

