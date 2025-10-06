Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη

Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team

Newsbomb

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη

 Ουρές στη Λάρισα για το showcar της McLaren F1 Team

Nikos Karanikolas
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη - Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team

2.jpg

Η McLaren F1 Team πανηγυρίζει την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών για το 2025

HOCH ZWEI

Σε μια μεγάλη πανηγυρική γιορτή εξελίχθηκε το Roadshow της Λάρισας, με πρωταγωνιστή το showcar της McLaren F1 Team, καθώς την ώρα που ο κόσμος σχημάτιζε ουρές για να δει από κοντά το εντυπωσιακό showcar, η McLaren F1 Team στεφόταν Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κατασκευαστών για το 2025. Στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, στη Λάρισα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, οι φίλοι της McLaren F1 Team γιόρτασαν το 2ο σερί Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της ομάδας και μάλιστα έξι αγώνες πριν το τέλος της χρονιάς.

Motorsports: Formel 1 GP 18 Singapur

Η McLaren F1 Team πανηγυρίζει την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών για το 2025

www.hoch-zwei.net

Η Λάρισα γέμισε με το papaya color

Στη Λάρισα, που ντύθηκε στα πορτοκαλί για μία ολόκληρη ημέρα, χιλιάδες fan του μηχανοκίνητου αθλητισμού έσπευσαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, την Κυριακή, σχηματίζοντας ουρές από νωρίς το πρωί, για να δουν από κοντά το showcar της McLaren F1 Team. H θεσσαλική πρωτεύουσα ήταν ο τρίτος σταθμός του πρωτόγνωρου για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow, που πραγματοποιούν ο ΟΠΑΠ και η μητρική του, Allwyn, η οποία είναι official partner της Formula 1 και της McLaren F1 Team.

4.jpg

Η McLaren F1 Team πανηγυρίζει την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών για το 2025

HOCH ZWEI

Η εμπειρία που έζησαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Λάρισας τα είχε όλα! Είδαν από κοντά το εντυπωσιακό showcar, δοκίμασαν τις ικανότητές τους στην οδήγηση μέσα από προσομοιωτές Formula 1, συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια και έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren, οι οποίοι έχουν κερδίσει τα 12 από τα 18 Grand Prix της σεζόν.

6.jpg

Ουρές στη Λάρισα για το showcar της McLaren F1 Team

Nikos Karanikolas

Οι επόμενοι σταθμοί της περιοδείας του showcar της McLaren F1 Team είναι η Πάτρα, στις 19 Οκτωβρίου, και ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου.

0109

Ο Andrea Stella Team, Principal της McLaren F1 Team, και ο Zak Brown, CEO της McLaren Racing

Πηγή: HOCH ZWEI
0209

Ουρές στη Λάρισα για το showcar της McLaren F1 Team

Πηγή: Nikos Karanikolas
9.jpg
0309
Πηγή: Nikos Karanikolas
0409

Ουρές στη Λάρισα για το showcar της McLaren F1 Team

Πηγή: Nikos Karanikolas
0509

Προσομοιωτές Formula 1

Πηγή: Nikos Karanikolas
0609

Διαδραστικά παιχνίδια  

Πηγή: Nikos Karanikolas
0709

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow

Πηγή: Nikos Karanikolas
0809

 Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team

Πηγή: Nikos Karanikolas
0909
Πηγή: Nikos Karanikolas

Μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της McLaren F1 Team την εφετινή σεζόν αποτυπώνονται στο εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε η Allwyn, Official Partner της ομάδας.

7.jpg

Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team

Nikos Karanikolas

Δείτε το βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Nick Cave & The Bad Seeds το πρώτο όνομα του Release Athens 2026

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αλβανοί «κηπουροί» που περνούσαν καθημερινά τα σύνορα για να φροντίσουν δενδρύλλια κάνναβης

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Δικηγόρος οικογενειών: «Θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα των συγγενών για εκταφή των θυμάτων»

16:13LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της

16:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Πάνος Ρούτσι: «Κανένα αίτημά μας δεν έχει γίνει δεκτό – Καμία επίσημη ενημέρωση»

16:00WHAT THE FACT

«Πλούσιος, πλούσιος»: Απόδειξη ΑΤΜ με μισό εκατομμύριο δολάρια γίνεται viral

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 45χρονο πατέρα- Τραυματίστηκε ο 24χρονος γιος του

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Γρηγόρη Καψάλη

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Ρούτσι: Τι υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη για το ενδεχόμενο να γίνει δεκτό το αίτημά του

15:42ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας με μεγάλη δράση στο Σύνταγμα

15:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάθμιση της Ελλάδας από τον R&I - Πιερρακάκης: Ενισχύει τις θέσεις της χώρας

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο

15:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πέθανε η εγκαυματίας από τη φωτιά σε διαμέρισμα – Έδινε μάχη στη ΜΕΘ για 18 ημέρες

15:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Στρακόσα ξεχρέωσε τις «γκέλες» της περασμένης σεζόν – Έσπασε την «κατάρα» των πέναλτι

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Πάτρα: Κατέρρευσε πεύκο 15 μέτρων στην Πλατεία Όλγας

15:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα - Πότε οι πληρωμές

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα φονική τάση στο διαδίκτυο: Παιδιά σερφάρουν πάνω στα βαγόνια του Μετρό - Δύο νεκρές κοπέλες στη Νέα Υόρκη

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Ιστορική μείωση του ελληνικού χρέους, έφτασε σε χαμηλό 16ετίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Πνίγηκε από ένα κομμάτι κρέας την ώρα που έτρωγε

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για την απώλεια του ιερέα Λάμπρου Ρίνη – Ο εγγονός του είχε δολοφονήσει την κόρη του

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

15:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα - Πότε οι πληρωμές

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του, τον έβγαλαν σε αναγκαστική άδεια

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 45χρονο πατέρα- Τραυματίστηκε ο 24χρονος γιος του

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο απόπειρες δολοφονίας στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Γιατί δεν έμενε σπίτι του

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Οι παρουσιάσεις του βιβλίου και οι εθνικές εκλογές

16:13LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

13:31WHAT THE FACT

Ποιο είναι το πιο συννεφιασμένο και ποιο το πιο ηλιόλουστο μέρος πάνω στη Γη

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Αυτός είναι ο 29χρονος που πυροβόλησε τον 38χρονο και συνελήφθη στη Ζάκυνθο

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα φονική τάση στο διαδίκτυο: Παιδιά σερφάρουν πάνω στα βαγόνια του Μετρό - Δύο νεκρές κοπέλες στη Νέα Υόρκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ