Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ
Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου η υπ’ αριθμόν 2974 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας 4.638.455,92 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 7, 8, 11, 18, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 9.
