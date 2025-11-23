Κλήρωση Τζόκερ 23/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (23/11) η κλήρωση 2992 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 20, 21, 35, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 14.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
