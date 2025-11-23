Κλήρωση Τζόκερ 23/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ 23/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ
EUROKINISSI
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (23/11) η κλήρωση 2992 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 20, 21, 35, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:26ΚΟΣΜΟΣ

«Τρομερή πρόοδο» βλέπει ο Μάρκο Ρούμπιο στις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας

22:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται από αύριο – Tα κριτήρια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέο «εκρηκτικό» τετ-α-τετ γυναικών των οικογενειών των νεκρών στο κοιμητήριο του χωριού

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άρης 0-0: Κυριαρχεί η «Ένωση», δοκάρι οι φιλοξενούμενοι

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς απορρίπτει το σχέδιο των ΗΠΑ: «Δεν θα γίνει τίποτα χωρίς την έγκρισή μας»

21:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η απάτη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: Φτιάχνουν ψεύτικες εικόνες με ωμά φαγητά για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Ύποπτα μπαλόνια στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

21:19TRAVEL

Τα τρία ομορφότερα χωριά του Πηλίου

21:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Αποθέωση για τον Μανόλο Χιμένεθ! Βραβεύθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο (video)

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα ώθηση για αγορά κατοικίας ως λύση στον «βραχνά» των κλειστών ακινήτων

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον τέλειωσε το ματς κι έδιωξε το άγχος

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό προ των πυλών - Έρχονται ισχυρά και έντονα φαινόμενα

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προσωπικά προς τον Ντόναλντ Τραμπ»

20:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Μπακασέτας πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο το γκολ στις Σέρρες - Βίντεο

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καραβιά» μεταναστών στη νότια Κρήτη - 17.650 αφίξεις από την αρχή του έτους

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο Νέο Ηράκλειο: Ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι 14 εκατοστών - Βίντεο ντοκουμέντο

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέο «εκρηκτικό» τετ-α-τετ γυναικών των οικογενειών των νεκρών στο κοιμητήριο του χωριού

19:10ΕΘΝΙΚΑ

Τα 7 νέα μέτρα για τους στρατιωτικούς ανακοίνωσε ο Δένδιας: Τι αλλάζει για τις οικογένειες, τα παιδιά, τους απόστρατους και το στεγαστικό

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξετάζεται η επαναλειτουργία εκτροφείου ελαφιών στην Πάρνηθα για να σωθούν από τους λύκους

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς απορρίπτει το σχέδιο των ΗΠΑ: «Δεν θα γίνει τίποτα χωρίς την έγκρισή μας»

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα ώθηση για αγορά κατοικίας ως λύση στον «βραχνά» των κλειστών ακινήτων

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 - Το επεισόδιο του Πετριτσίου

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

22:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται από αύριο – Tα κριτήρια

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό προ των πυλών - Έρχονται ισχυρά και έντονα φαινόμενα

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Το μάγμα που προκάλεσε τη σεισμική κρίση ήταν αρκετό για να γεμίσει 200.000 ολυμπιακές πισίνες - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb 

07:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τα άγνωστα παιδικά χρόνια του Ιησού: Όσα αποκαλύπτει το απαγορευμένο Ευαγγέλιο του Θωμά

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο Νέο Ηράκλειο: Ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι 14 εκατοστών - Βίντεο ντοκουμέντο

13:22WHAT THE FACT

Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα στην Ιστορία

19:40LIFESTYLE

Η «εκρηκτική» εμφάνιση-έκπληξη της Beyoncé στο Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ