Κλήρωση Τζόκερ 23/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (23/11) η κλήρωση 2992 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 20, 21, 35, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.