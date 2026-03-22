Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (24/3)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3043) της Κυριακής (22/3) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 2.000.000 ευρώ.

Στην δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 16, 17, 21, 26, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 12.

Στην κλήρωση της Τρίτης (24/3) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 2.200.000 ευρώ.