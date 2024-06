Super League: Ο Μάσιμο Ντονάμι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Athens Kallithea

Super League: Η Athens Kallithea ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Μάσιμο Ντονάτι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της.

Ο παλαίμαχος Ιταλός ποδοσφαιριστής απασχόλησε τόσο τη Βερόνα, όσο και την Κοζέντσα, αλλά τελικά οι «νεοφώτιστοι» τον έπεισαν να έρθει στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη (12/6), η ομάδα της Καλλιθέας επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Ντονάτι, ο οποίος τη σεζόν 2023/24 μετέτρεψε την Λενιάγκο από υποψήφια για υποβιβασμό στη Serie D, σε ομάδα που διεκδίκησε την άνοδο στη Serie B.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Athens Kallithea για την πρόσληψη του Μάσιμο Ντονάτι:

«Η Athens Kallithea FC είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Massimo Donati ανέλαβε καθήκοντα προπονητή της πρώτης ομάδας.



Ο Donati, 43, έχει σημειώσει 314 συμμετοχές στη Serie A με αρκετές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των Atalanta, AC Milan, Bari, και Palermo, ενώ μετράει και 72 συμμετοχές στη Scottish Premiership με τη Celtic και τη Hamilton, προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2018. Έκτοτε έχει καταφέρει να αναδειχθεί ως ένας από τους πιο εντυπωσιακούς νέους προπονητές της Ιταλίας, οδηγώντας πρόσφατα την άσημη Legnago Salus στα playoffs ανόδου της Serie C, με ρεκόρ που περιελάμβανε μόνο δύο ήττες στους τελευταίους επτά μήνες της σεζόν 2023/24 και μία ήττα στο ημερολογιακό έτος 2024, ξεχωρίζοντας ως η μοναδική αήττητη ομάδα σε όλο το ιταλικό ποδόσφαιρο από τον Ιανουάριο έως τα μέσα Απριλίου.



Γεννημένος στην πόλη Sedegliano, στην επαρχία του Udine, ο Donati ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής στην Atalanta, βοηθώντας τους Nerazzurri να πετύχουν την άνοδο στη Serie A το 1999/00 και εντυπωσιάζοντας αρκετά την επόμενη σεζόν, κέρδισε τη μεταγραφή του στη Milan σε ηλικία 20 ετών, τον Ιούνιο του 2001. Έχοντας σημειώσει 27 συμμετοχές στη Milan τη σεζόν 2001/02, αγωνιζόμενος υπό την προπονητική καθοδήγηση των Fatih Terim και Carlo Ancelotti, ο Donati συνέχισε με δανεισμούς τις επόμενες πέντε σεζόν στις Parma, Torino, Sampdoria, Messina, και Atalanta. Τον Ιούνιο 2007, ο Donati έφυγε στο εξωτερικό για να αγωνιστεί στον σκωτσέζικο γίγαντα Celtic, όπου πέρασε τρεις σεζόν υπό την τεχνικη ηγεσία του Gordon Strachan, κατακτώντας τη Scottish Premiership και το Κύπελλο Σκωτίας. Ο Donati επέστρεψε στην Ιταλία τον Αύγουστο 2009, περνώντας τις επτά επόμενες σεζόν στις Bari (όπου αγωνίστηκε και υπό τις οδηγίες του Gian Piero Ventura), Palermo (και υπό τις οδηγίες του Gian Piero Gasperini), Hellas Verona (υπό τις οδηγίες του Andrea Mandorlini), προτού τελειώσει την καριέρα του στη Σκωτία με τις Hamilton και St. Mirren.



Έχοντας κρεμάσει τα παπούτσια του το 2018, η πρώτη προπονητική εμπειρία του Donati ήρθε ως βοηθός του προπονητή Angelo Alessio, ο οποίος ήταν επί μακρόν βοηθός του Antonio Conte, στην Kilmarnock της Scottish Premiership το 2019. Μετά από ένα σύντομο πέρασμα ως προπονητής της Sambenedettese στη Serie D το 2021, ο Donati ανέλαβε τη Legnago Salus τον Ιούνιο του 2022 και την οδήγησε στην άνοδο στη Serie C τη σεζόν 2022/23, διατηρώντας το καλύτερο αμυντικό ρεκόρ του πρωταθλήματος με 26 γκολ σε 34 αγώνες. Τη σεζόν 2023/24, η Legnago ήταν υποψήφια για υποβιβασμό στη Serie D, αλλά αποδείχθηκε η ομάδα-έκπληξη του πρωταθλήματος, τερματίζοντας στην έκτη θέση και παίρνοντας την πρόκριση για τα playoffs ανόδου, αφού ήταν σχεδόν αήττητη στο δεύτερο μισό της σεζόν. Από τις 4 Νοεμβρίου, έχασε μόνο δύο αγώνες, μεταξύ των οποίων και έναν από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Mantova. Μέχρι τις 13 Απριλίου, η Legnago ήταν η μοναδική αήττητη ομάδα της Ιταλίας στο ημερολογιακό έτος 2024. Στα playoffs ανόδου της Serie C για τη σεζόν 2023/24, η Legnago νίκησε τη Lumezzane στον πρώτο γύρο, αλλά αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο με ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας από την U23 της Atalanta, ως αποτέλεσμα της μικρότερης θέσης της.



Καλωσήρθες, Massimo».

Σχετικές ειδήσεις