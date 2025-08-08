Ολυμπιακός – Αλ Τααβούν 2-1: Νέα νίκη με νιάτα και πρώτο γκολ Στρεφέτσα

Το τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, έδωσε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι και βγήκαν και πάλι νικητές, επικρατώντας αυτή τη φορά της Αλ Τααβούν με 2-1. Αυτό που ξεχώρισε για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήταν τα νιάτα και ο νεοφερμένος Στρεφέτσα.

Ο Πνευμονίδης ήταν ξανά εξαιρετικός και αυτός που άνοιξε το σκορ για τους πρωταθλητές. Ο Βραζιλιάνος απ’ την άλλη, πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του Πειραιά και πρώτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 10’. Ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα από δεξιά, με τον Πνευμονίδη να κάνει την προβολή από κοντά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Το δεύτερο γκολ των «ερυθρόλευκων» ήρθε στο 47’. Ο Λιατσικούρας συνεργάστηκε με τον Πνευμονίδη και από κοντά ο Στρεφέτσα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0!

Οι Σαουδάραβες μείωσαν το σκορ με κοντινό πλασέ του Μαρτίνες στο 51’, κάνοντας το 2-1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας (63’ Μασούρας), Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης (63’ Ντάνι Γκαρθία), Γιαζίτσι.

ΑΛ-ΤΑΑΒΟΥΝ (Πέρικλες Σαμούτσα): Ατία, Αλ Αχμάντ, Αλ Κουβαϊκίμπι, Αλ Μαουντιουί, Αλ Μουφαρίτζ, Αλ Νασέρ, Τζιρότο, Μπάροου, Μαζάρι, Μαρτίνεζ (70′ Φαζρ), Ρίβας.