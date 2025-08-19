Μετάγραφες, Super League: Ο Διούδης υπογράφει στην ΑΕΛ μέχρι το 2027

Μετά από μια διετία στο εξωτερικό, ο Σωκράτης Διούδης επιστρέφει στη Super League για λογαριασμό της ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λάρισας βρίσκει στο πρόσωπο του 32χρονου τον βασικό της τερματοφύλακα.

Ο Διούδης αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027 κι η ΑΕΛ θα γίνει η τέταρτη ελληνική ομάδα στην οποία θα αγωνιστική, καθώς προηγήθηκαν οι Άρης, Πανιώνιος και Παναθηναϊκός.

Το 2013 έφυγε για την Πολωνία, όπου αγωνίστηκε στην Ζαγκλιέμπε Λούμπιν, ενώ την περασμένη σεζόν μέτρησε 21 αγώνες με την Γκέζτεπε, διατηρώντας έξι φορές ανέπαφη την εστία του.

Ο Διούδης πρόλαβε να μετρήσει και μια συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα της Τουρκίας.

