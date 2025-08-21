Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Επιλέγει Σφιντέρσκι ο Βιτόρια, βασικός ο Μπακασέτας

Η ενδεκάδα των «πράσινων» για τον πρώτο αγώνα με τους Τούρκους στα play offs του Europa League.

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ: Επιλέγει Σφιντέρσκι ο Βιτόρια, βασικός ο Μπακασέτας
Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Σαμσουνσπόρ για τον πρώτο αγώνα των play offs του Europa League. Ο Ρουί Βιτόρια ξεκινά στην επίθεση τον Κάρολ Σφιντέρσκι, αφήνοντας στον πάγκο τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού στον Τάσο Μπακασέτα που δεν είχε αγωνιστεί με τη Σαχτάρ. Ο Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Τετέ και Πελίστρι στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας – Τετέ, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο για πρώτη φορά βρίσκεται ο Νταβίντε Καλάμπρια. Μαζί του οι Λαφόν, Κότσαρης, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Σιώπης, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ.

https://www.instagram.com/reel/DNn81Z8N1ct/

