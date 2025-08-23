Super League 2: Η Πέγκυ Ζήνα στο πλευρό του ΠΑΣ – «Αδύνατον να μην στηρίξω την ομάδα της πόλης μου»

Η ομάδα των Ιωάννινων δίνει μάχη για την επιβίωση της, καταφέρνοντας έστω και την τελευταία στιγμή να δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2.

Στον αγώνα Κυπέλλου με τον Βόλο ο ΠΑΣ παρατάχθηκε με 12 παίκτες και γενικότερα αναμένεται να έχει μια εξαιρετικά δύσκολη σεζόν.

Η Πέγκυ Ζήνα ενισχύει την προσπάθεια για την οικονομική επιβίωση της ομάδας, αγοράζοντας εισιτήριο διαρκείας. Όπως ανέφερε η δημοφιλής τραγουδίστρια, προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση μόλις ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος της πόλης από την οποία κατάγεται. Μάλιστα, παρακίνησε και κάθε Γιαννιώτη να πράξει κάτι ανάλογο.

Όσα δήλωσε η Πέγκυ ζήνα στον Super FM 104.3

Για την ενασχόληση της με τον ΠΑΣ Γιάννινα και τη συμμετοχή της σ’ αυτήν την πανστρατιά για τη σωτηρία της ομάδας στην οποία συμμετείχε με την αγορά διαρκείας, σχολίασε αρχικά: «Αν και είμαι καλλιτέχνης και πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να ανήκουν ούτε σε ομάδες ούτε σε κόμματα, ωστόσο είμαι πάνω απ’ όλα φίλαθλος. Ως Γιαννιώτισσα, όταν έμαθα κάποια πολύ στενάχωρα πράγματα για τον ΠΑΣ Γιάννινα, μού ήταν αδύνατον να μη στηρίξω την ομάδα της πόλης που είναι η καταγωγή μου. Το είδα τελείως πατριωτικά και γι’ αυτό αγόρασα το διαρκείας, το έκανα με όλη μου την καρδιά. Πάντα είμαι με τον καλύτερο, αλλά δεν αντέχω την αδικία. Αυτό που θα πάθαινε η ομάδα στο… παρά λίγο, θα ήταν άδικο. Έχω έναν ξάδερφο που με ενημερώνει συχνά για την ομάδα, είναι ο Μπάμπης Μητσιώνης, τον αγαπώ πολύ και μου είπε τι είχε συμβεί με τον ΠΑΣ Γιάννινα και αμέσως προσφέρθηκα να στηρίξω κι εγώ την ομάδα της πατρίδας μου».

Ρωτήθηκε στη συνέχεια για το αν θα καταφέρει να έρθει καί στο γήπεδο αν της το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις της: «Βεβαίως θα έρθω και θα τα πούμε και από κοντά σε κάποια εκπομπή σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει από κάθε Γιαννιώτη η προσπάθεια. Είναι και πατριωτικό το θέμα. Η ομάδα έπρεπε να στηριχτεί με όλες μας τις δυνάμεις. Οι γνήσιοι Ηπειρώτες πρέπει να το κάνουν κατ’ εμέ».

Πέρα από τη συμβολική κίνηση της Πέγκυς Ζήνα, ήταν ταυτόχρονα και σημαντική, γιατί η επιβίωση της ομάδας αφορά όλη την πόλη, με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια να τονίζει: «Φυσικά, και πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι για την ομάδα. Αυτές είναι μικρές κινήσεις που απλά δηλώνουμε την παρουσία μας. Δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ από πού κατάγεσαι και πρέπει να στηρίζεις τον τόπο σου. Το λέω καί για τους συναδέλφους και για όλους τους Ηπειρώτες».