Κύπελλο Ελλάδας: Η Καβάλα έκανε την έκπληξη κόντρα στον Πανσερραϊκό, εύκολα ο Βόλος τον… μισό ΠΑΣ - Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (19/08)

Οι «αργοναύτες», μολονότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, βρήκαν γκολ ισοφάρισης στις καθυστερήσεις και τελικά πέρασαν στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Πανσερραϊκός προηγήθηκε με γκολ από την άσπρη βούλα στο 71’ αλλά ο Μπρέγκου με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ, ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Στα πέναλτι, η Καβάλα ήταν πιο αποτελεσματική και με 5-4 ανάγκασε τα «λιοντάρια» στο να γίνουν η πρώτη ομάδα της Super League που μένει εκτός League Phase.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Σιφναίος 1-0

Γκριν 1-1

Γαβριηλίδης 2-1

Oμεονγκά (χαμένο)

Κατσουλίδης 3-1

Ντε Μάρκο 3-2

Μπρέγκου 4-2

Φαλέ 4-3

Αλιατίδης (χαμένο)

Λύρατζης 4-4

Σταμούλης 5-4

Τσαούσης απέκρουσε ο Γιαννίκογλου

Διαιτητής: Π. Κουκύλας

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Δημοσθένους (60΄Βοριαζίδης), Μπρέγκου, Κουντουριώτης (70΄Σταμούλης), Σιμητός (28΄Σπανδωνίδης, 60΄Ρώιμπας), Χρούστινετς.

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Τσαούσης, Βαγκέ (86΄Σοφιανός), Λιάσος (86΄Γκιγιομιέ), Ομεονγκά, Μασκανάκης (78΄Γεωργιάδης), Λύρατζης, Γκριν, Ίβαν (82΄Μαριάνο)

Εύκολο έργο είχε στα Ιωάννινα ο Βόλος, ο οποίος επικράτησε 4-0 του… μισού ΠΑΣ Γιάννινα και προκρίθηκε στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης. Οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν με αποστολή 12 ποδοσφαιριστών και δεν μπόρεσαν να προβάλουν αντίσταση. Τα γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Κόμπα (9’, 79’), Λεγκίσι (10’), Χάμουλιτς (73’).

Διαιτητής: Γιουματζίδης

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αλέκος Τάτσης): Γρηγορίου, Καπέρδας, Δούμας, Γκόγκας, Καφενζής, Αθανασίου, Τζοβάρας, Ντεκουμές, Φλώρος (77΄ Αναγνώστου), Γκρέστας, Χαλατσής.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Σόρια (46΄ Μύγας), Λαγωνίδης, Χουάνπι, Θαρθάνα, Μαρτίνες (72΄ Κύρκος), Μακνί (64΄ Μακνί), Κόμπα, Χέρμανσον (46΄ Κάργας), Λεγκίσι, Σινανάι.

Η Κηφισιά αγχώθηκε στην Καρδίτσα, αλλά πέρασε στη League Phase «λυγίζοντας» στα πέναλτι την τοπική Αναγέννηση. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 1-1, καθώς ο Ζυγκερίδης έβαλε τους γηπεδούχους μπροστά στο 39’, αλλά ο Τετέι ισοφάρισε στο 79ο λεπτό, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Στη League Phase πέρασε και το Αιγάλεω, το οποίο, μετά το 1-1 του 90λεπτο, πήρε πρόκριση από την… άσπρη βούλα με 6-5. Εκεί, θα βρεθεί κι η ΑΕΛ, η οποία, μολονότι βρέθηκε να χάνει στο πρώτο ημίχρονο, έκανε την ανατροπή και πήρε με 2-1 το ντέρμπι με την Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα της Α' φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας:

Δευτέρα 18 Αυγούστου

Μακεδονικός - Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη 19 Αυγούστου

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 0-4

17:00 Καλαμάτα - ΑΕΛ 1-2

17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)

17:00 Αιγάλεω - Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)

17:00 Καβάλα - Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)

Τετάρτη 20 Αυγούστου

17:00 Καμπανιακός - Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος - ΠΟΤ Ηρακλής (CosmoteSport1HD)

17:00 Χανιά - Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης

Οι ομάδες που προκριθεί στη League Phase: