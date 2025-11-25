Champions League: Με χιονοδρομικό κέντρο μοιάζει το γήπεδο της Μπόντο πριν τον αγώνα με Γιουβέντους

Η έντονη χιονόπτωση που πλήττει τη Νορβηγία τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και στο γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ. Η ομάδα της Eliteserien υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (25/11) στις 22:00 την Γιουβέντους, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

01 05 Η είσοδος του σταδίου Πηγή: Instagram / FK Bodø/Glimt 02 05 Η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου λίγες ώρες πριν τη σέντρα Πηγή: Instagram / Juventus FC 03 05 Η εικόνα του γηπέδου από ψηλά, μερικές ώρες νωρίτερα Πηγή: Instagram / FK Bodø/Glimt 04 05 Η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου λίγες ώρες πριν τη σέντρα Πηγή: Instagram / Juventus FC 05 05 Είκονα από την περιοχή κοντά στο γήπεδο Πηγή: Instagram / Juventus FC

Σύμφωνα με τις εικόνες που έρχονται από το Μπόντο, το στάδιο «Άσπμιρα» έχει καλυφθεί με χιόνι και μάλιστα σε μερικά ρεπορτάζ, οι δημοσιογράφοι έχουν φορέσει τα πέδιλα του σκι για να δείξουν το πρόβλημα που υπάρχει στο γήπεδο της Γκλιμτ.

https://www.instagram.com/reel/DRfECY4DFi7/

Τις τελευταίες ώρες, οι άνθρωποι του σταδίου στη Νορβηγία έχουν ξεκινήσει έντονες εργασίες, ούτως ώστε να μπορέσουν να απομακρύνουν το χιόνι από τον αγωνιστικό χώρο και να κάνουν ευδιάκριτες τις γραμμές στις περιοχές και τα πλάγια.

La situazione di Bodo a poche ore dalla partita di Champions tra Bodo Glimt e Juventus ❄️?



Dall’inviato Fabrizio Patania ??#CorrieredelloSport #ChampionsLeague #BodoGlimt #Juventus pic.twitter.com/iHdnSLnqhC — Corriere dello Sport (@CorSport) November 25, 2025

