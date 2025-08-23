Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε 100άρης με την Αλ Νασρ και έγραψε ιστορία ο Πορτογάλος!

Η καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζεται για να «γράφει» ρεκόρ. Κάτι που έκανε και πάλι με το τέρμα που πέτυχε απ’ το σημείο του πέναλτι στον τελικό του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας. Ο CR7 άνοιξε το σκορ κόντρα στην Αλ-Αχλί και έτσι του λείπουν 60 γκολ για να φτάσει τα 1.000!

Πέρα απ’ αυτό, το σπουδαιότερο όλων είναι πως με το τέρμα αυτό έφτασε τα 100 με τη φανέλα της Αλ Νασρ. Αυτόματα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που πιάνει τριψήφιο αριθμό τερμάτων (τουλάχιστον 100) με τέσσερα διαφορετικά κλαμπ στην καριέρα του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ το έχει πετύχει με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Γιουβέντους. Τώρα και με τους Σαουδάραβες έκανε… καρέ – τουλάχιστον – κατοστάρας.

Πάντως αυτή του η ατομική διάκριση, δε συνοδεύτηκε και με τίτλο. Το ματς έληξε 2-2 και στη διαδικασία των πέναλτι η Αλ-Αχλί με 5-4 πήρε το τρόπαιο.