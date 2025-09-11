Παναθηναϊκός: Ο Μπακασέτας πρώτος αρχηγός και επίσημα
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως μετά την αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη νέος αρχηγός της ομάδας είναι ο Τάσος Μπακασέτας.
Νέα σελίδα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς μετά την αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη και τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η "πράσινη" ΠΑΕ ανακοίνωσε πως νέος αρχηγός θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας.
Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός -και κάπτεν της Εθνικής ομάδας- βρισκόταν ούτως ή άλλως στην τετράδα στο ξεκίνημα της σεζόν, πλέον ωστόσο γίνεται -αναμενόμενα- ο πρώτος αρχηγός του Τριφυλλιού, μαζί με τους Τζούρισιτς και Ίνγκασον.
Στους τρεις αρχηγούς του Παναθηναϊκού αναμένεται να προστεθεί και ένας ακόμη τις επόμενες μέρες.
