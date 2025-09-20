Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ

Οι «κόκκινοι» επικράτησαν της Έβερτον 2-1 και με τη νίκη τους αυτή έφτασαν το 5 στα 5 στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Το Λίβερπουλ βάφτηκε κόκκινο. Οι «Reds» επικράτησαν στο ντέρμπι της πόλης για την 5η αγωνιστική της Premier League. Με το τελικό 2-1 επί της Έβερτον να τους δίνει συνέχεια στο απόλυτο επικρατήσεων που έχουν ως τώρα στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ δεν είχε εύκολο έργο, όμως και σε αυτή την περίπτωση μετράει το αποτέλεσμα. Τα «ζαχαρωτά» είχαν καλή παρουσία και ίσως να άξιζαν κάτι περισσότερο, ενώ είχαν και παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Χράφενμπερχ άνοιξε το σκορ, για να έρθει το 2-0 από τον Εκιτικέ. Ο Γκουέγιε μείωσε στο δεύτερο μέρος και γέμισε με άγχος τους γηπεδούχους ειδικά στην τελική ευθεία του ματς.

Η Λίβερπουλ με τη νίκη της έφτασε τους 15 βαθμούς έχοντας το απόλυτο νικών ως τώρα. Η Έβερτον έμεινε στους 7.

