Super League 2: «Διπλό» η Καλαμάτα, νίκη για Ηρακλή

Η ομάδα της Μεσσηνίας επικράτησε στα Χανιά με 2-1, ενώ ο «γηραιός» πέρασε με το ίδιο σκορ απ’ την έδρα της Καβάλας – Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2 και στον Α’ όμιλο ο Ηρακλής στο ντεμπούτο του Δημήτρη Σπανού επικράτησε 2-1 στη Δράμα. Γήπεδο το οποίο χρησιμοποίησε ως έδρα η Καβάλα. Εραμούσπε και Παναγιωτίδης πέτυχαν τα γκολ του «γηραιού», ενώ οι Καβαλιώτες μείωσαν με τον Σιφναίο.

Ο Μακεδονικός πήρε την πρώτη του νίκη με τον Αλτιντζή να κρίνει το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα για το τελικό 1-0. Τέλος, η Αναγέννηση Καρδίτσας νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ Β’.

SUPER LEAGUE 2

A’ ΟΜΙΛΟΣ – 2η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Β΄–Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Καβάλα–ΠΟΤ Ηρακλής 1-2

Μακεδονικός–ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Νίκη Βόλου–Καμπανιακός 21/9

Αστέρας Τρίπολης Β΄–Νέστος Χρυσούπολης 21/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

2. ΠΟΤ Ηρακλής 4

3. Καμπανιακός 3 -1αγ.

4. Νέστος Χρυσούπολης 3 -1αγ.

5. Νίκη Βόλου 3 -1αγ.

6. Μακεδονικός 3

7. Αστέρας Τρίπολης Β’ 1 -1αγ.

9. Καβάλα 0

9. ΠΑΟΚ Β’ 0

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

Στον Β’ όμιλο η Καλαμάτα πέρασε νικηφόρα απ’ τα Χανιά με σκορ 2-1. Ο Μορέιρα και ο Μπονέτο (πέναλτι) σημείωσαν τα γκολ των νικητών. Τα Χανιά μείωσαν με τον Ιωαννίδη (πέναλτι). Οι φιλοξενούμενοι έχασαν πέναλτι στο δεύτερο μέρος με τον Παμλίδη.

Νίκη πήρε και η Μαρκό με 1-0 απέναντι στην Ηλιούπολη με τέρμα του Σεμπά.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 2η αγωνιστική

Μαρκό – Ηλιούπολη 1-0

Χανιά – Καλαμάτα 1-2

Πανιώνιος – Athens Kallithea 21/9

Παναργειακός – Αιγάλεω 21/9

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β΄ 21/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 6 -2αγ.

2. Athens Kallithea FC 3

3. Μαρκό 3 -2αγ.

4. Ελλάς Σύρου 1

5. Παναργειακός 1

6. Πανιώνιος 1

7. Ολυμπιακός Β’ 1

8. Ηλιούπολη 1 -2αγ.

9. Χανιά 1 -2αγ.

10. Αιγάλεω 0

