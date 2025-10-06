Παναθηναϊκός: Συγκλονιστική ομιλία Μπακασέτα - «Ακόμα πονάει, να κερδίσουμε για τον Τζορτζ»

Ο Τάσος Μπακασέτας συγκίνησε με την ομιλία του πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, αναφερόμενος στον Τζορτζ Μπάλντοκ.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Συγκλονιστική ομιλία Μπακασέτα - «Ακόμα πονάει, να κερδίσουμε για τον Τζορτζ»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα της εντός έδρας νίκη επί του Ατρόμητου, με τις ομιλίες του Χρήστου Κόντη και του Τάσου Μπακασέτα πριν την έναρξη του αγώνα να ξεχωρίζουν.

«Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Πρέπει να το αφιερώσουμε στον Τζορτζ, παιδιά» είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Τριφυλλιού.

«Όπως πολλοί ξέρετε, σχεδόν έναν χρόνο πριν “χάσαμε” όχι μόνο έναν συμπαίκτη, αλλά έναν φίλο. Ακόμα πονάει, ειδικά αυτούς που μοιράστηκαν τα αποδυτήρια μαζί του. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε αυτό το ματς και να το αφιερώσουμε στον ίδιο και την οικογένειά του. Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή» είπε στην ομιλία του προς τους συμπαίκτες του ο αρχηγός της ομάδας, Τάσος Μπακασέτας.

Από εκεί και πέρα, η κάμερα επικεντρώθηκε στους πανηγυρισμούς στο νικητήριο γκολ του Άνταμ Τσέριν.

Δείτε το βίντεο:

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επανάσταση στο ποδόσφαιρο: Έγκριση της UEFA για ματς της La Liga και της Serie A σε ΗΠΑ και Αυστραλία

20:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Μοναχισμός, τεχνητή νοημοσύνη και πλήρωση Μητροπόλεων στην τριήμερη Τακτική Συνέλευση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Μην πέσετε στην παγίδα του Πούτιν» - Αντιμέτωπη με 2 προτάσεις μομφής

20:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αφαίρεση τριών βαθμών στον ΟΦΗ!

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία οδός: Τροχαίο ατύχημα πριν τα διόδια Πολυμύλου - Από το ένα ρεύμα η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κοζάνη

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Η Chloé άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ στην Ελλάδα

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Εκλογές με... TikTok: Οι μαθητές «δωροδοκούν» τους ψηφοφόρους τους με παγωτά και ντόνατς

20:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ο Ηρακλής επέβαλε πρόστιμο σε παίκτη του επειδή έκανε λάθος σε αγώνα!

19:57LIFESTYLE

Eurovision 2026: Απειλεί με μποϊκοτάζ ο Μερτς - Η Γερμανία θα αποχωρήσει αν αποκλειστεί το Ισραήλ

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Συγκλονιστική ομιλία Μπακασέτα για Μπάλντοκ - «Ακόμα πονάει, να κερδίσουμε για τον Τζορτζ»

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κάποιοι παίζουν με την ψυχή και τη ζωή του Πάνου Ρούτσι»

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: «Ούρλιαζα όταν μου κατέβασε το παντελόνι», λέει η 59χρονη που γλίτωσε απόπειρα βιασμού

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι σημαίνει το «Ναι» σε εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις

19:41ΚΥΠΡΟΣ

Πέθανε η κόρη του Γλαύκου Κληρίδη

19:36ΚΑΙΡΟΣ

Ισχυρή καταιγίδα σε προάστια της Αττικής

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα απέκτησε «τετραγωνισμένο» στήθος, λοίμωξη και ανοιχτές πληγές μετά από αισθητική επέμβαση

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Επιστρέφει ο Λεκορνού μέχρι την Τετάρτη για να λύσει την πολιτική κρίση

19:16ΑΠΟΨΕΙΣ

Η έξυπνη εξειδίκευση δεν έχει αξιολογηθεί με σαφήνεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης - Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι σημαίνει το «Ναι» σε εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

20:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αφαίρεση τριών βαθμών στον ΟΦΗ!

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 75χρονος πνίγηκε από μπριζόλα - Το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε λόγω κατεβασμένης μπάρας

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: «Ούρλιαζα όταν μου κατέβασε το παντελόνι», λέει η 59χρονη που γλίτωσε απόπειρα βιασμού

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ από «Ελ. Βενιζέλος»: Κατήγγειλε την γενοκτονία στην Γάζα - «Ασκήθηκε βία σε βάρος μου»

19:41ΚΥΠΡΟΣ

Πέθανε η κόρη του Γλαύκου Κληρίδη

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και οδηγείται στο πειθαρχικό ο καθηγητής που αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους όπως αποκάλυψε το Newsbomb

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα απέκτησε «τετραγωνισμένο» στήθος, λοίμωξη και ανοιχτές πληγές μετά από αισθητική επέμβαση

20:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Μοναχισμός, τεχνητή νοημοσύνη και πλήρωση Μητροπόλεων στην τριήμερη Τακτική Συνέλευση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών- Η προοπτική του καιρού για τις επόμενες μέρες

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

19:36ΚΑΙΡΟΣ

Ισχυρή καταιγίδα σε προάστια της Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ