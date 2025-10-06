Παναθηναϊκός: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ρενάτο Σάντσες - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του

Περίπου δέκα μέρες εκτός προπονήσεων θα μείνει ο Ρενάτο Σάντσες που τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του Κυριακάτικου (5/10) αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο κι αντικαταστάθηκε στο 38ο λεπτό από τον Άνταμ Τσέριν, ο οποίος σημείωσε και το μοναδικό τέρμα του παιχνιδιού.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο διεθνής Πορτογάλος μέσος «έδειξε» πως γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς υπέστη τράβηγμα κι όχι θλάση στον δικέφαλο μηριαίο μυ.

Ο Ρενάτο Σάντσες θα ξεκινήσει άμεσα θεραπείες, με στόχο να προλάβει οριακά το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη (19/10), στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.