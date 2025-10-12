Σερβία: Επίσημα τέλος ο Στοΐκοβιτς μετά την ήττα από την Αλβανία
Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο της Εθνικής Σερβίας ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς.
Ο πρώην, πλέον, Ομοσπονδιακός κόουτς των «πλάβι» υπέβαλλε την παραίτησή του μετά την εντός έδρας ήττα 1-0 από την Αλβανία και λίγες ώρες αργότερα, η Ομοσπονδία της Σερβίας την έκανε αποδεκτή.
Μάλιστα, στο επερχόμενο παιχνίδι με την Ανδόρρα, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την καθοδήγηση της εθνικής ομάδας της γειτονικής χώρας θα αναλάβει προσωρινά, ο Ζόραν Μίρκοβιτς.
«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον Ντράγκαν Στοΐκοβιτς για όλα όσα έχει κάνει τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια στο τιμόνι της εθνικής ομάδας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση των «πλάβι».