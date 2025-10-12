Δανία - Ελλάδα: Το τελευταίο… χαρτί για το Μουντιάλ θα παιχθεί στην Κοπεγχάγη

Η Εθνική Ελλάδας ψάχνει τη νίκη που θα διατηρήσει τις ελπίδες της για το Μουντιάλ κόντρα στην ισχυρή Δανία.

Εθνική Ελλάδας
Με στόχο το "διπλό" η "γαλανόλευκη" στην Δανία
Ήττα σημαίνει τέλος του ονείρου για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αγώνας εκ των πραγμάτων δύσκολος και ταυτόχρονα… με την πλάτη στον τοίχο. Στις 21:45, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται απ’ την ισχυρή Δανία, στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης. Ψάχνοντας νίκη-ελπίδας για τη συνέχεια.

Με 3 βαθμούς στα πρώτα τρία ματς και «τζάμπα» ήττα απ’ τους Σκωτσέζους πριν λίγες μέρες, η Ελλάδα δεν έχει την τύχη στα χέρια της. Μπορεί όμως να διεκδικήσει τις πιθανότητές της, ψάχνοντας το 3Χ3 στις τελευταίες αγωνιστικές του γκρουπ.

Οι Δανοί προέρχονται από την εξάρα στη Λευκορωσία και είναι μαζί με τη Σκωτία στην κορυφή με 7 βαθμούς. Πριν ένα μήνα περίπου, μας νίκησαν εύκολα στο Φάληρο. Είναι η πιο ισχυρή ομάδα του ομίλου και φυσικά το φαβορί για την απ’ ευθείας πρόκριση.

Οι Δανοί έχουν κερδίσει τα πέντε από τα πρώτα εννέα παιχνίδια τους υπό τον Μπράιαν Ρίμερ διατηρώντας απαραβίαστη την εστία τους επί τέσσερις συνεχείς αγώνες, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2021.

Η Ελλάδα είναι στην 3η θέση του Γ’ ομίλου, τέσσερις βαθμούς πίσω από τις δύο πρώτες. Χρειάζεται να κερδίσει και τα τρία τελευταία παιχνίδια της για να έχει πιθανότητες να προκριθεί στα πλέι οφ. Αν όμως ηττηθεί στην Κοπεγχάγη και η Σκωτία νικήσει τη Λευκορωσία, αυτό το όνειρο θα έχει τελειώσει με δύο παιχνίδια να απομένουν ακόμα.

Στα αγωνιστικά, ο μέσος της Μαρσέιγ, Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ, συμπλήρωσε κάρτες εναντίον της Λευκορωσίας, οπότε είτε ο Κρίστιαν Νόργκαρντ της Άρσεναλ είτε ο Κρίστιαν Έρικσεν θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του.

Η Εθνική μας ίσως διαφοροποιήσει κάποια πράγματα μεσοεπιθετικά. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πιθανό ο Φώτης Ιωαννίδης να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα αντί του Βαγγέλη Παυλίδη, ενώ σίγουρα περισσότερο χρόνο θα πάρει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που είναι πια έτοιμος.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με τηλεοπτική μετάδοση από τον ALPHA.

