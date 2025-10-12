Δανία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για τον «τελικό» των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

Δείτε τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το καθοριστικό ματς, Δανία – Ελλάδα, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Βαγγέλης Πάτας

Οδυσσέας Βλαχοδήμος
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Ελλάδας ψάχνει τη νίκη που θα διατηρήσει τις ελπίδες της για το Μουντιάλ κόντρα στην ισχυρή Δανία.

Αγώνας εκ των πραγμάτων δύσκολος και ταυτόχρονα… με την πλάτη στον τοίχο. Με 3 βαθμούς στα πρώτα τρία ματς και «τζάμπα» ήττα απ’ τους Σκωτσέζους πριν λίγες μέρες, η Ελλάδα δεν έχει την τύχη στα χέρια της. Μπορεί όμως να διεκδικήσει τις πιθανότητές της, ψάχνοντας το 3Χ3 στις τελευταίες αγωνιστικές του γκρουπ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα, αλλάζοντας, μεταξύ άλλων, τερματοφύλακα, με τον Βλαχοδήμο να παίρνει τη θέση του Τζολάκη, ο οποίος δείχνει να είναι ντεφορμέ και κόντρα στους Σκωτσέζους υπέπεσε σε σοβαρό λάθος που έφερε το τρίτο γκολ τους. Από εκεί και πέρα, οι Ρότα, Καρέτσας και Ιωαννίδης πήραν τις θέσεις των Βαγιαννίδη, Μασούρα και Παυλίδη.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Ιωαννίδης, ενώ στον πάγκο είναι οι: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Μιχαηλίδης και Παντελίδης.

ethniki-endekada-denmark.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Βήμα πρόκρισης η Σκωτία | Η βαθμολογία πριν το Δανία - Ελλάδα

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Δράμα: 14χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής η Σύνοδος Κορυφής για τη Γάζα

21:08WHAT THE FACT

Ψάξτε τα συρτάρια σας: Ένα συνηθισμένο αντικείμενο από το 2007 θα μπορούσε σύντομα να αξίζει $50.000

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες σε διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης

20:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 90-86: Νικητές στις λεπτομέρειες και στις... βολές οι «ερυθρόλευκοι»

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κάψτε, κάψτε, σκοτώστε τους όλους» - Ντοκουμέντα με τις φρικιαστικές οδηγίες της Χαμάς για τη σφαγή

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 18χρονος επιτέθηκε σε ανήλικη - Ο νεαρός συνελήφθη, μαζί με τον πατέρα του

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι ένοπλες συγκρούσεις στα ερείπια της Γάζας – Η Χαμάς πολεμά παραστρατιωτικές ομάδες με φερόμενη ισραηλινή υποστήριξη

20:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δανία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για τον «τελικό» των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες - Τουλάχιστον 44 οι νεκροί

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταξιτζής παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε – Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Τα μικροπλαστικά μέσα μας: Στο αίμα, στους πνεύμονες και ακόμη και στον ανθρώπινο εγκέφαλο

20:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Η απόφαση του Πρωθυπούργου για τον Άγνωστο Στρατιώτη λύνει το ζήτημα των συναρμοδιοτήτων

19:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το εκρηκτικό ξεκίνημα του Τι Τζέι Σορτς - Βίντεο

19:55LIFESTYLE

Επική γκάφα στο The Chase: «Πέθαναν» την Ιβάνκα Τραμπ - «Συνάντησε τον Δημιουργό της»

19:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Παγκόσμιο πρότυπο»: Εκδήλωση προς τιμήν του Ιωάννη Καποδίστρια στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανεπανάληπτο θέαμα με φάλαινες στα ανοιχτά της Κολομβίας - Σχεδόν «άγγιξαν» τους τουρίστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι ένοπλες συγκρούσεις στα ερείπια της Γάζας – Η Χαμάς πολεμά παραστρατιωτικές ομάδες με φερόμενη ισραηλινή υποστήριξη

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κάψτε, κάψτε, σκοτώστε τους όλους» - Ντοκουμέντα με τις φρικιαστικές οδηγίες της Χαμάς για τη σφαγή

20:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 90-86: Νικητές στις λεπτομέρειες και στις... βολές οι «ερυθρόλευκοι»

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταξιτζής παρέσυρε ανώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε – Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Συκρούσεις Αφγανών Ταλιμπάν και Πακιστανών στρατιωτών - Δεκάδες νεκροί σε επιθέσεις «αντιποίνων»

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής εμβόλισε φιλιππινέζικο πλοίο στη Νότια Σινική Θάλασσα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ