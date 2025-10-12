Δανία – Ελλάδα: Η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς για τον «τελικό» των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

Η Εθνική Ελλάδας ψάχνει τη νίκη που θα διατηρήσει τις ελπίδες της για το Μουντιάλ κόντρα στην ισχυρή Δανία.

Αγώνας εκ των πραγμάτων δύσκολος και ταυτόχρονα… με την πλάτη στον τοίχο. Με 3 βαθμούς στα πρώτα τρία ματς και «τζάμπα» ήττα απ’ τους Σκωτσέζους πριν λίγες μέρες, η Ελλάδα δεν έχει την τύχη στα χέρια της. Μπορεί όμως να διεκδικήσει τις πιθανότητές της, ψάχνοντας το 3Χ3 στις τελευταίες αγωνιστικές του γκρουπ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα, αλλάζοντας, μεταξύ άλλων, τερματοφύλακα, με τον Βλαχοδήμο να παίρνει τη θέση του Τζολάκη, ο οποίος δείχνει να είναι ντεφορμέ και κόντρα στους Σκωτσέζους υπέπεσε σε σοβαρό λάθος που έφερε το τρίτο γκολ τους. Από εκεί και πέρα, οι Ρότα, Καρέτσας και Ιωαννίδης πήραν τις θέσεις των Βαγιαννίδη, Μασούρα και Παυλίδη.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Ιωαννίδης, ενώ στον πάγκο είναι οι: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Μιχαηλίδης και Παντελίδης.

