Προκριματικά Euro U21: Η Ελλάδα «απέδρασε» με Τζίμα από την Λετονία κι έκανε το 3 στα 3!
Στην κορυφή του ομίλου της η Εθνική Ελπίδων μετά τη νίκη με 1-0 επί της Λετονίας - Πώς θα προκριθεί στα τελικά του Euro U21.
Μετά τις εκτός έδρας νίκες με Μάλτα και Γερμανία, η Ελλάδα έδειξε έτοιμη να επιστρέψει σε τελική φάση Euro U21, καθώς νίκησε και στη Ρίγα, αυτή τη φορά τη Λετονία με 0-1 χάρη στο γκολ του Στέφανου Τζίμα στο 83'.
Με αυτόν τον τρόπο η Εθνική Ελπίδων εδραιώθηκε στην κορυφή του Group F για τα προκριματικά του EURO 2027.
Οι παίκτες της «γαλανόλευκης» δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ απέναντι στους Λετονούς, που έπαιξαν πολύ αμυντικά, ωστόσο, η ποιότητα του Τζίμα, ο οποίος πέρασε αλλαγή λίγο πριν την εκκίνηση του δεύτερου μέρους, έκανε τη διαφορά και με άψογο τελείωμα στο 83' ο σέντερ φορ της Μπράιτον χάρισε τη μεγάλη νίκη στην ελληνική ομάδα.
Η Εθνική Ελπίδων έχει μπροστά της την Γεωργία, την οποία θα φιλοξενήσει στις 14 Νοεμβρίου (17:00), με στόχο να κάνει το 4 στα 4.
ΛΕΤΟΝΙΑ: Παρφιόνοβς, Κάνγκαρς (35′ Τιχόνοβιτς), Νοζέγκμπε, Σεμέσκο, Μιχάλκοβς, Ζαλέικο, Κράγκλικτς, Πατρίκεγεβτς, Λίζουνοβς, Πατίκα, Ανίσκο.
ΕΛΛΑΔΑ (Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης (63′ Νικολάου), Γκούμας (46′ Μπρέγκου), Σμυρλής (46′ Κωστούλας), Πνευμονίδης (66′ Παπακανέλλος), Ράλλης (46′ Τζίμας)
Ποιοι προκρίνονται στο Euro U21 του 2027
Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες.
Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.
Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.
Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων
1. Ελλάδα 9 (9-2)*
2. Βόρεια Ιρλανδία 4 (3-1)
3. Γερμανία 3 (7-3)
4. Γεωργία 2 (2-2)
5. Λετονία 1 (1-7)*
6. Μάλτα 0 (0-7)
*Η Ελλάδα και η Λετονία έχουν ένα ματς περισσότερο.
** Βασικό κριτήριο ισοβαθμίας είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους και μετά η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους και τα γκολ που σημείωσαν στους αγώνες τους.
Το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα (Τρίτη 14/10)
Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία (19:30)
Μάλτα - Γεωργία (20:00)
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων
Μάλτα – Ελλάδα 0-5
Γερμανία – Ελλάδα 2-3
Λετονία – Ελλάδα 0-1
14/11/25 Ελλάδα – Γεωργία
18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία
27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα
31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα