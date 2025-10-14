Προκριματικά Euro U21: Η Ελλάδα «απέδρασε» με Τζίμα από την Λετονία κι έκανε το 3 στα 3!

Στην κορυφή του ομίλου της η Εθνική Ελπίδων μετά τη νίκη με 1-0 επί της Λετονίας - Πώς θα προκριθεί στα τελικά του Euro U21.

Newsbomb

Προκριματικά Euro U21: Η Ελλάδα «απέδρασε» με Τζίμα από την Λετονία κι έκανε το 3 στα 3!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τις εκτός έδρας νίκες με Μάλτα και Γερμανία, η Ελλάδα έδειξε έτοιμη να επιστρέψει σε τελική φάση Euro U21, καθώς νίκησε και στη Ρίγα, αυτή τη φορά τη Λετονία με 0-1 χάρη στο γκολ του Στέφανου Τζίμα στο 83'.

Με αυτόν τον τρόπο η Εθνική Ελπίδων εδραιώθηκε στην κορυφή του Group F για τα προκριματικά του EURO 2027.

Οι παίκτες της «γαλανόλευκης» δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ απέναντι στους Λετονούς, που έπαιξαν πολύ αμυντικά, ωστόσο, η ποιότητα του Τζίμα, ο οποίος πέρασε αλλαγή λίγο πριν την εκκίνηση του δεύτερου μέρους, έκανε τη διαφορά και με άψογο τελείωμα στο 83' ο σέντερ φορ της Μπράιτον χάρισε τη μεγάλη νίκη στην ελληνική ομάδα.

Η Εθνική Ελπίδων έχει μπροστά της την Γεωργία, την οποία θα φιλοξενήσει στις 14 Νοεμβρίου (17:00), με στόχο να κάνει το 4 στα 4.

ΛΕΤΟΝΙΑ: Παρφιόνοβς, Κάνγκαρς (35′ Τιχόνοβιτς), Νοζέγκμπε, Σεμέσκο, Μιχάλκοβς, Ζαλέικο, Κράγκλικτς, Πατρίκεγεβτς, Λίζουνοβς, Πατίκα, Ανίσκο.

ΕΛΛΑΔΑ (Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης (63′ Νικολάου), Γκούμας (46′ Μπρέγκου), Σμυρλής (46′ Κωστούλας), Πνευμονίδης (66′ Παπακανέλλος), Ράλλης (46′ Τζίμας)

Ποιοι προκρίνονται στο Euro U21 του 2027

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες.

Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Ελλάδα 9 (9-2)*
2. Βόρεια Ιρλανδία 4 (3-1)
3. Γερμανία 3 (7-3)
4. Γεωργία 2 (2-2)
5. Λετονία 1 (1-7)*
6. Μάλτα 0 (0-7)

*Η Ελλάδα και η Λετονία έχουν ένα ματς περισσότερο.

** Βασικό κριτήριο ισοβαθμίας είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους και μετά η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους και τα γκολ που σημείωσαν στους αγώνες τους.

Το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα (Τρίτη 14/10)
Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία (19:30)
Μάλτα - Γεωργία (20:00)

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

Μάλτα – Ελλάδα 0-5
Γερμανία – Ελλάδα 2-3
Λετονία – Ελλάδα 0-1
14/11/25 Ελλάδα – Γεωργία
18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία
27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα
31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39ΚΟΣΜΟΣ

Στη Δυτική Όχθη επέστρεψε ανιψιός του Αραφάτ - «Έτοιμος να βοηθήσει στη διακυβέρνηση της Γάζας»

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντραγκόφσκι ενόψει Άρη - Μηδαμινές ελπίδες για Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μόσχα ο αλ Σάρα - Επίσκεψη του Σύρου προέδρου στη χώρα που βρίσκεται εξόριστος ο Άσαντ

20:05LIFESTYLE

Πέθανε ο D’Angelo: Θρήνος για τον αστέρα του RnB

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Λαρίσης: Ζητούμενο και στις μέρες μας η ισορροπημένη σχέση Εκκλησίας και κράτους

19:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είναι επίσημο: Το Instagram «κόβει» περιεχόμενο για τους χρήστες κάτω των 18 - Τι θα αλλάξει και πότε

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος μέσω εφαρμογής: Το Αμπού Ντάμπι εγκαινιάζει τον γάμο μέσω κινητού

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Το βράδυ της Τρίτης η μεταφορά τεσσάρων νεκρών ομήρων στο Ισραήλ

19:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εξιχνιάστηκαν απάτες με τη μέθοδο του εκτελωνισμού οχημάτων – Ζημιά άνω των 43.000 ευρώ

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική - ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου Ελευθέριου Ζερβού

19:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μαγνητική ασπίδα της Γης εξασθενεί: Η μισή Ευρώπη κινδυνεύει - Τι είναι η «Ανωμαλία του Νότιου Ατλαντικού»

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Euro U21: Η Ελλάδα «απέδρασε» με Τζίμα από την Λετονία κι έκανε το 3 στα 3!

19:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τεράστια κύματα και πλημμύρες εξαιτίας ισχυρών ανέμων - Βίντεο

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Εφές: Οριστικά χωρίς Φουρνιέ και ΜακΚίσικ οι Πειραιώτες

18:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται διπλή διαταραχή - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα, η πρόγνωση Κολυδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες μας θρηνούν για τον πατέρα τους» λέει η σύζυγός του - Η περιουσία των 250 εκατομμυρίων δολαρίων

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

20:46ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Τι φέρνει η άνοδος της κορυφογραμμής του Αζορικού Αντικυκλώνα

18:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται διπλή διαταραχή - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα, η πρόγνωση Κολυδά

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Συγγρού: Αυτός είναι ο γνωστός πλαστικός χειρουργός που συνελήφθη για επίθεση σε 43χρονη οδηγό

20:05LIFESTYLE

Πέθανε ο D’Angelo: Θρήνος για τον αστέρα του RnB

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας - Δύο συλλήψεις

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο θλιβερός λόγος που η Νταϊάν Κίτον φορούσε πάντα καπέλα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

19:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μαγνητική ασπίδα της Γης εξασθενεί: Η μισή Ευρώπη κινδυνεύει - Τι είναι η «Ανωμαλία του Νότιου Ατλαντικού»

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στο διαδίκτυο με αγγελία από τα Χανιά: Εργάτης ζητά 90 ευρώ μεροκάματο για το μάζεμα ελιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ