Super League: Οδηγία της ΚΕΔ για μείωση της χρήσης VAR - «Πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ μίλησε στους διαιτητές της Super League στο σεμινάριο της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας την ανάγκη να μειωθούν τα περιστατικά όπου καλούνται στο VAR για επανέλεγχο φάσεων.

Όπως δήλωσε ο Ιταλός διαιτητοπαράγοντας, υπεύθυνος για το VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο που θέλει η UEFA στη χρήση του on field review.

«Η UEFA θέλει μια παρέμβαση VAR ανά τρία παιχνίδια. Εμείς είμαστε πάνω από τον μέσο όρο της UEFA και πρέπει να βελτιωθούμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πάολο Βαλέρι, που προέβαλε φάσεις από τις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.