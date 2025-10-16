AEK: «Η δική μου μικρή πράξη» - Η όμορφη πρωτοβουλία για τους μικρούς φίλους της

Οι «κιτρινόμαυροι» καλούν τους μικρούς φίλους τους να δηλώσουν συμμετοχή στην κλήρωση, ώστε να έχουν την ευκαιρία να συνοδεύσουν τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, πριν τη σέντρα του ΑΕΚ - Αμπερντίν (23/10 19:45) για τη 2η αγωνιστική του League Phase του Conference League.

Για να συμμετάσχουν στην κλήρωση, γι’ αυτή τη μοναδική εμπειρία, τα παιδιά, ηλικίας 6 έως 9 ετών, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα παραπάνω από μια καλή πράξη! Σε σχετική ανάρτηση στα social media, η ΑΕΚ έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για την πρωτοβουλία, η οποία έχει την ονομασία «Η Δική Μου Μικρή Πράξη».

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Γεια σου, μικρέ φίλε της ΑΕΚ! Είσαι μέλος του AΕΚ Kids Club και θέλεις να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία στο γήπεδο;

? Η Δική Μου Μικρή Πράξη! ?

Αν έχεις φανταστεί να βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους ποδοσφαιριστές, τώρα μπορείς να το ζήσεις στον αγώνα ΑΕΚ- ABERDEEN!

Για να συμμετάσχεις στην κλήρωση, χρειάζεται μόνο μία μικρή καλή πράξη: κάτι που έκανες ή που θέλεις να κάνεις για να βοηθήσεις τους άλλους, να φροντίσεις τη φύση ή να δείξεις φιλία και σεβασμό.

Kάθε συμμετοχή μετράει πραγματικά! Κάθε μήνυμα δείχνει ότι έστω και μία μικρή πράξη έχει σημασία και βοηθά να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.

Σκέψου την πράξη σου, διάλεξε ποια αξία της ΑΕΚ σε αντιπροσωπεύει περισσότερο και στείλε τη συμμετοχή σου μέσω email στο aekkidsclub@aekfc.gr μέχρι τη Δευτέρα 20.10.2025.

Μπορεί να είσαι εσύ που θα ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία.

* Τα παιδιά που μπορούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση, πρέπει να είναι 6–9 ετών και ύψους 1,05 έως 1,35 μ.»