Σοκ στον Άρη: Στο χειρουργείο ο Βοριαζίδης με εξεργασία στα γεννητικά όργανα

Μόλις στα 21 του χρόνια, ο Μιχάλης Βοριαζίδης καλείται να δώσει μια σημαντική μάχη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Άρη διαγνώστηκε με εξεργασία στα γεννητικά όργανα. Κάτι που σημαίνει όγκο στο συγκεκριμένο σημείο και τη Δευτέρα (20/10) θα μπει εσπευσμένα στο χειρουργείο.

Δίπλα του είναι η οικογένεια του Άρη και φυσικά όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος. Η σχετική ανακοίνωση των «κίτρινων» αναφέρει:

«Υπάρχουν, δυστυχώς, στιγμές που η ζωή μας επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις και μας δοκιμάζει…

Μια τέτοια βιώνει εδώ και λίγες ώρες ο Μιχάλης Βοριαζίδης.

Ο 21χρονος μέσος, κατόπιν εξετάσεων που του έγιναν από τον γιατρό της ομάδας μας, Ιωάννη Χρίστου, βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα.

Την Δευτέρα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα ακολουθηθούν όλα τα πρωτόκολλα, ώστε να επιστρέψει υγιής κοντά μας.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ και όλη η οικογένεια του ΑΡΗ στεκόμαστε στο πλευρό του Μιχάλη και είμαστε βέβαιοι ότι θα βγει νικητής από αυτήν την περιπέτεια και θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός κοντά μας.

Μιχάλη είσαι δυνατός και όλοι εμείς είμαστε κοντά σου!».