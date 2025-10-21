Οι διαιτητές που σφυρίζουν Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Οι τρεις ελληνικές ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την τρέχουσα εβδομάδα.

Για το Europa League, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ και την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς. Βοηθοί του είναι οι Ντόμινικ Σχααλ, Κριστιάν Γκίτερμαν, ενώ τέταρτος είναι ο Φλοριάν Έξνερ. Στο VAR είναι οι, επίσης Γερμανοί, Κριστιάν Ντίνγκερ και Μπαστιάν Ντάνκερτ.

Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Λιλ στη Γαλλία και στον αγώνα θα σφυρίξει ο Μαυροβούνιος, Νίκολα Νταμπάνοβιτς με βοηθούς τους Βλάνταν Τοντόροβιτς, Σρνταν Γιοβάνοβιτς και τέταρτο τον Μίλος Μπόσκοβιτς. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ιταλοί, Μίκαελ Φάμπρι και Φεντερίκο Λα Πένα.

Για το Conference League, η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στην «OPAP Arena» και το ματς θα διευθύνει ο Βέλγος, Γιάσπερ Βεργκότε με βοηθούς τους Μισέλ Σελντράιερς και Μάρτιν Τίστερς. Στο VAR θα είναι οι, επίσης Βέλγοι, Γιαν Μπότερμπεργκ και Έλα Ντρε Φράις.

