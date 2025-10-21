Οι διαιτητές που σφυρίζουν Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League
Η UEFA γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, για το Europa League και το Conference League, αντίστοιχα.
Οι τρεις ελληνικές ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την τρέχουσα εβδομάδα.
Για το Europa League, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Ολλανδία κόντρα στη Φέγενορντ και την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς. Βοηθοί του είναι οι Ντόμινικ Σχααλ, Κριστιάν Γκίτερμαν, ενώ τέταρτος είναι ο Φλοριάν Έξνερ. Στο VAR είναι οι, επίσης Γερμανοί, Κριστιάν Ντίνγκερ και Μπαστιάν Ντάνκερτ.
Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Λιλ στη Γαλλία και στον αγώνα θα σφυρίξει ο Μαυροβούνιος, Νίκολα Νταμπάνοβιτς με βοηθούς τους Βλάνταν Τοντόροβιτς, Σρνταν Γιοβάνοβιτς και τέταρτο τον Μίλος Μπόσκοβιτς. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ιταλοί, Μίκαελ Φάμπρι και Φεντερίκο Λα Πένα.
Για το Conference League, η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στην «OPAP Arena» και το ματς θα διευθύνει ο Βέλγος, Γιάσπερ Βεργκότε με βοηθούς τους Μισέλ Σελντράιερς και Μάρτιν Τίστερς. Στο VAR θα είναι οι, επίσης Βέλγοι, Γιαν Μπότερμπεργκ και Έλα Ντρε Φράις.