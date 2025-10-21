Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» πρόκληση κόντρα στους «μισούς» Καταλανούς - Ώρα και κανάλι

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Newsbomb

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» πρόκληση κόντρα στους «μισούς» Καταλανούς - Ώρα και κανάλι
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Καταλονία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα, Τρίτη (21/10), αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης.

Στην Βαρκελώνη, οι «μπλαουγράνα» με επιβεβαιωμένους επτά απόντες τραυματίες (Φεράν Τόρες, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Ντάνι Όλμο, Γκάβι, Ζοάν Γκαρσία και Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν) και αμφίβολο τον Κρίστενσεν, θα αντιμετωπίσουν τους Πειραιώτες, στα 30ά γενέθλια του Ντανιέλ Ποντένσε.

Μία ξεχωριστή αναμέτρηση για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει βρεθεί 25 φορές αντιμέτωπος με τους Καταλανούς με έξι διαφορετικές ομάδες (1 νίκη-3 ισοπαλίες-21 ήττες).

Θα είναι η τρίτη φορά που Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν σε διοργανώσεις της UEFA, με τις δύο προηγούμενες στη φάση των ομίλων του Champions League 2017/18 (3-1 νίκη των Ισπανών στην Βαρκελώνη και 0-0 στην Ελλάδα).

Από το πρόγραμμα το διημέρου ξεχωρίζει, επίσης, η «μάχη» ανάμεσα στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα και στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς και η «επανάληψη» του τελικού του 2017 μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (19.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00, COSMOTE SPORT 4HD & START)
  • Νιούκαστλ - Μπενφίκα (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • PSV Αϊντχόφεν - Νάπολι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Ουνιόν Σε Ζιλουάζ - Ίντερ (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Μπιλμπάο - Καραμπάγκ (19.45, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Γαλατάσαραϊ - Μπόντο Γκλιμτ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)
  • Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Λίβερπουλ (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
  • Τσέλσι - Άγιαξ (22.00, COSMOTE SPORT 4HD)
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μαρσέιγ (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Αταλάντα - Σλάβια Πράγας (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Μονακό - Τότεναμ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:35LIFESTYLE

Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο MasterChef Αργεντινής: «Είμαι η πρώην γυναίκα σου»

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

07:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Εκτροπές κυκλοφορίας

07:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα λάβουν το επίδομα - Παραδείγματα

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πλησιάζουν οι ημερομηνίες των πληρωμών για τους συνταξιούχους

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιές: Αλλάζει ριζικά το καθεστώς - Περιθώριο 4 μηνών για τις αποποιήσεις

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου

06:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» πρόκληση κόντρα στους «μισούς» Καταλανούς - Η ώρα και το κανάλι

06:24LIFESTYLE

Οι δυνατές ομάδες της TV – Νικητές με αποδείξεις

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Η «ληστεία της δεκαετίας» στο Μουσείο του Λούβρου: Οι υποψίες για οργανωμένο έγκλημα, η ανεκτίμητη αξία των κλοπιμαίων και το κυνήγι για τον εντοπισμό των δραστών

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Μητσοτάκης vs Τσίπρας - Το νέο δίπολο από τα… παλιά

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ξένοι ο Απόστολος Λύτρας και η Σοφία Πολυζωγοπούλου - Στα δικαστήρια με αγωγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί καταρρέει το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Γερμανίας να δημιουργήσει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Θα «μιλήσουν» επτά κινητά τηλέφωνα για τον «εγκέφαλο» και τον μυστηριώδη συνεργό

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τέλος από σήμερα οι καταλήψεις και οι συναθροίσεις από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας μέχρι το μνημείο - Πρόστιμα έως και 40.000 ευρώ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Από Παρασκευή επιστρέφουν τα «κοντομάνικα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Εκτροπές κυκλοφορίας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Από Παρασκευή επιστρέφουν τα «κοντομάνικα»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τέλος από σήμερα οι καταλήψεις και οι συναθροίσεις από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας μέχρι το μνημείο - Πρόστιμα έως και 40.000 ευρώ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πλησιάζουν οι ημερομηνίες των πληρωμών για τους συνταξιούχους

06:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» πρόκληση κόντρα στους «μισούς» Καταλανούς - Η ώρα και το κανάλι

07:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα λάβουν το επίδομα - Παραδείγματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Θα «μιλήσουν» επτά κινητά τηλέφωνα για τον «εγκέφαλο» και τον μυστηριώδη συνεργό

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιές: Αλλάζει ριζικά το καθεστώς - Περιθώριο 4 μηνών για τις αποποιήσεις

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί καταρρέει το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Γερμανίας να δημιουργήσει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

21:32LIFESTYLE

Βασίλης Κούκουρας: «Καβάλησα το καλάμι, αλλά είχα καλούς φίλους και με συμμάζεψαν»

02:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βγήκαν μαχαίρια στο Νέο Κόσμο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών – Τρεις τραυματίες και πέντε συλλήψεις

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Δύο ξένοι ο Απόστολος Λύτρας και η Σοφία Πολυζωγοπούλου - Στα δικαστήρια με αγωγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ