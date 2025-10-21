Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» πρόκληση κόντρα στους «μισούς» Καταλανούς - Ώρα και κανάλι

Στην Καταλονία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα, Τρίτη (21/10), αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης.

Στην Βαρκελώνη, οι «μπλαουγράνα» με επιβεβαιωμένους επτά απόντες τραυματίες (Φεράν Τόρες, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Ντάνι Όλμο, Γκάβι, Ζοάν Γκαρσία και Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν) και αμφίβολο τον Κρίστενσεν, θα αντιμετωπίσουν τους Πειραιώτες, στα 30ά γενέθλια του Ντανιέλ Ποντένσε.

Μία ξεχωριστή αναμέτρηση για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει βρεθεί 25 φορές αντιμέτωπος με τους Καταλανούς με έξι διαφορετικές ομάδες (1 νίκη-3 ισοπαλίες-21 ήττες).

Θα είναι η τρίτη φορά που Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν σε διοργανώσεις της UEFA, με τις δύο προηγούμενες στη φάση των ομίλων του Champions League 2017/18 (3-1 νίκη των Ισπανών στην Βαρκελώνη και 0-0 στην Ελλάδα).

Από το πρόγραμμα το διημέρου ξεχωρίζει, επίσης, η «μάχη» ανάμεσα στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα και στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς και η «επανάληψη» του τελικού του 2017 μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (19.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00, COSMOTE SPORT 4HD & START)

Νιούκαστλ - Μπενφίκα (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)

PSV Αϊντχόφεν - Νάπολι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Ουνιόν Σε Ζιλουάζ - Ίντερ (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου