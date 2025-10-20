Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Αναχώρησε για Βαρκελώνη με επετειακά τζάκετ

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στην κεντρική σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τη League Phase του Champions League, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (21/10) στις 19:45 αντιμετωπίζουν την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ για την 3η αγωνιστική.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την εν Ελλάδι προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τους «μπλαουγκράνα», με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ροντινέι. Αντίθετα, οι Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Μεντί Ταρέμι είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Βάσκος κόουτς, αφού ξεπέρασαν τα προβλήματά τους.

Το πρωί της Δευτέρας (20/10) η αποστολή των Νταμπλούχων Ελλάδας βρέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος», ούτως ώστε να «πετάξει» για την Ισπανία. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» φόρεσαν τα νέα επετειακά τζάκετ για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου.

Τα συλλεκτικά τζάκετ έχουν δημιουργηθεί από την ειδική συνεργασία του Ολυμπιακού με την «Aimé Leon Dore», την εταιρεία που ειδικεύεται της αθλητικής και urban αισθητικής. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία για το κοινό.

