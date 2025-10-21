Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (21/10).
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (21/10):
13:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
UEFA Youth League 2025-26
14:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Καµίλο Ούγκο Καραµπέλι - Φίλιπ Μίσολιτς
ATP 500 2025
15:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Νταβίντ Γκοφάν - Μάριν Τσίλιτς
ATP 500 2025
16:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Κάμερον Νόρι - Αντρέι Ρούμπλεφ
ATP 500 2025
18:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Στέφανος Τσιτσιπάς - Λορέντζο Μουζέτι
ATP 500 2025
18:30
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
19:00
Novasports 5HD
Νεπτούνας Κλαϊπέντα - Χάμπουργκ Τάουερς
Eurocup
19:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Ιγκοκέα – Τριέστε
FIBA Basketball Champions League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Καϊράτ Αλμάτι – Πάφος
UEFA Champions League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
19:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
UEFA Champions League 2025-26
20:00
Novasports Prime
Άρης – Μανρέσα
Eurocup
20:00
Novasports Start
Ουλμ – Μπεσίκτας
Eurocup
21:00
Novasports 4HD
Χάποελ Ιερουσαλήμ - Σλασκ Βρότσλαβ
Eurocup
21:50
COSMOTE SPORT 2 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Postgame
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Νιούκαστλ – Μπενφίκα
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Ίντερ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
PSV Αϊντχόφεν – Νάπολι
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
02:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Χιούστον Ρόκετς
Μπάσκετ
03:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε - Ατλέτικο Μινέιρο
Copa Sudamericana 2025
05:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Λος Άντζελες Λέικερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια