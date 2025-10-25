Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Πού θα δείτε τους αγώνες των Super League και GBL
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10)
09:45
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Μαλαισίας (Tissot Sprint)
11:30
Novasports Start
WTA 250 2025
Γκουανγκτζόου, Ημιτελικοί
13:30
Novasports Premier League
Premier League Kick-off
9η αγωνιστική
14:00
Action 24
Ηρακλής - Νίκη Βόλου
Super League 2
14:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Νέα Ιωνία - ΠΑΣ Γιάννινα
Α1 Basketball League Γυναικών
14:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Ίπσουιτς - Γουέστ Μπρομ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
15:00
Novasports 1HD
Τζιρόνα – Οβιέδο
La Liga EA Sports 2025/26
16:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ουντινέζε – Λέτσε
Serie A 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 9 HD
ATP 500 2025
Βασιλεία (1ος Ημιτελικός)
16:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 2025
Βιέννη (1ος Ημιτελικός)
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Πάρμα – Κόμο
Serie A 2025-26
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – Περιστέρι
Stoiximan GBL
16:30
Novasports Prime
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
16:30
Novasports 6HD
Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 5HD
Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 4HD
Άουγκσμπουργκ – Λειψία
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 3HD
Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 2HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 2025/26
17:00
Novasports Premier League
Τσέλσι – Σάντερλαντ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Start
Νιούκαστλ – Φούλαμ
Premier League 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Μπλάκμπερν – Σαουθάμπτον
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Κηφισιά – Παναιτωλικός
Stoiximan Super League 2025-26
17:15
Novasports 1HD
Εσπανιόλ – Έλτσε
La Liga EA Sports 2025/26
17:30
ΕΡΤ Sports 1
Ηρακλής – ΑΕΚ
Stoiximan GBL
18:00
COSMOTE SPORT 9 HD
ATP 500 2025
Βασιλεία (2ος Ημιτελικός)
18:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 2025
Βιέννη (2ος Ημιτελικός)
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Πανιώνιος - Άρης betsson
Stoiximan GBL
18:15
ΕΡΤ Sports 2
Καρδίτσα – Κολοσσός
Stoiximan GBL
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Νάπολι – Ίντερ
Serie A 2025-26
19:30
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Premier League 2025/26
19:30
Novasports Prime
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet
Stoiximan Super League 2025-26
19:30
Novasports 3HD
Ντόρτμουντ – Κολωνία
Bundesliga 2025/26
19:30
Novasports 1HD
Μπιλμπάο – Χετάφε
La Liga EA Sports 2025/26
20:00
COSMOTE SPORT 1 HD
ΟΦΗ – Ατρόμητος
Stoiximan Super League 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Σάντα Κλάρα – Άβες
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:30
ΑΝΤ1+
Formula 1, GP Μεξικό, Practice 3
Μηχανοκίνητα
20:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός – Φλοίσβος
Volley League Ανδρών 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Αλ Χαζμ - Αλ Νασρ
Roshn Saudi League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 8 HD
UFC Fight Night 2025
Πολεμικές Τέχνες
21:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Μέλσουνγκεν – Λέμγκο
DAIKIN Bundesliga 2025-26
21:30
Novasports Start
Χέρτα Βερολίνου - Φορτούνα Ντίσελντορφ
Bundesliga 2 2025/26
21:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Ντερτόνα – Τραπάνι
Lega Basket Serie A 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Κρεμονέζε – Αταλάντα
Serie A 2025-26
22:00
Novasports Premier League
Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Βαλένθια – Βιγιαρεάλ
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Μπενφίκα – Αρούκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
00:00
ΑΝΤ1+
Formula 1, GP Μεξικό, Qualifying
Μηχανοκίνητα
02:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Ατλάντα Χοκς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
ΝΒΑ
04:35
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Μαλαισίας (Warm Up)
05:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)
07:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)