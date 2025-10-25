Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Πού θα δείτε τους αγώνες των Super League και GBL

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10).

Newsbomb

Αθλητικές μεταδόσεις
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/10)

09:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Μαλαισίας (Tissot Sprint)

11:30

Novasports Start

WTA 250 2025

Γκουανγκτζόου, Ημιτελικοί

13:30

Novasports Premier League

Premier League Kick-off

9η αγωνιστική

14:00

Action 24

Ηρακλής - Νίκη Βόλου

Super League 2

14:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Νέα Ιωνία - ΠΑΣ Γιάννινα

Α1 Basketball League Γυναικών

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ίπσουιτς - Γουέστ Μπρομ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Τζιρόνα – Οβιέδο

La Liga EA Sports 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ουντινέζε – Λέτσε

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 9 HD

ATP 500 2025

Βασιλεία (1ος Ημιτελικός)

16:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 500 2025

Βιέννη (1ος Ημιτελικός)

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Πάρμα – Κόμο

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – Περιστέρι

Stoiximan GBL

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports 6HD

Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 4HD

Άουγκσμπουργκ – Λειψία

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 2HD

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ζανκτ Πάουλι

Bundesliga 2025/26

17:00

Novasports Premier League

Τσέλσι – Σάντερλαντ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Νιούκαστλ – Φούλαμ

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Μπλάκμπερν – Σαουθάμπτον

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Κηφισιά – Παναιτωλικός

Stoiximan Super League 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Εσπανιόλ – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

ΕΡΤ Sports 1

Ηρακλής – ΑΕΚ

Stoiximan GBL

18:00

COSMOTE SPORT 9 HD

ATP 500 2025

Βασιλεία (2ος Ημιτελικός)

18:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 500 2025

Βιέννη (2ος Ημιτελικός)

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πανιώνιος - Άρης betsson

Stoiximan GBL

18:15

ΕΡΤ Sports 2

Καρδίτσα – Κολοσσός

Stoiximan GBL

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Νάπολι – Ίντερ

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

Premier League 2025/26

19:30

Novasports Prime

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports 3HD

Ντόρτμουντ – Κολωνία

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Μπιλμπάο – Χετάφε

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 1 HD

ΟΦΗ – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Σάντα Κλάρα – Άβες

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:30

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Μεξικό, Practice 3

Μηχανοκίνητα

20:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Φλοίσβος

Volley League Ανδρών 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Αλ Χαζμ - Αλ Νασρ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 8 HD

UFC Fight Night 2025

Πολεμικές Τέχνες

21:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μέλσουνγκεν – Λέμγκο

DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:30

Novasports Start

Χέρτα Βερολίνου - Φορτούνα Ντίσελντορφ

Bundesliga 2 2025/26

21:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Ντερτόνα – Τραπάνι

Lega Basket Serie A 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Κρεμονέζε – Αταλάντα

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Βαλένθια – Βιγιαρεάλ

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Μπενφίκα – Αρούκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

00:00

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Μεξικό, Qualifying

Μηχανοκίνητα

02:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Ατλάντα Χοκς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

ΝΒΑ

04:35

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Μαλαισίας (Warm Up)

05:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)

07:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Μαλαισίας (Αγώνας)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drone

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Παπαδόπουλος: «Όσο περνάει ο καιρός τόσο πολύ θα μας λείπει»

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: «Το ουδείς αναντικατάστατος δεν ισχύει για εκείνον»

09:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Πού θα δείτε τους αγώνες των Super League και GBL

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή που βίασε και δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα Νταβιέ

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

09:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για τη διπλή δολοφονία

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 12χρονη σκηνοθέτησε την απαγωγή της επειδή τσακώθηκε με τον 14χρονο σύντροφό της!

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

08:56ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Μαγικός» Ντρόντσιτς, επιβλητικοί Λέικερς! – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (25/10)

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο: Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα - Του αφήνουν λουλούδια και φιγούρες Καραγκιόζη - Ποια τραγούδια θα ακουστούν στην Κηδεία

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πενήντα ρομποταξί Waymo εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο μετά από διαδικτυακή φάρσα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Σε 15 νομούς της χώρας μας είχαμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις για πάνω από 41 χρόνια

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις γονικές παροχές

08:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Οδοστρωτήρας» ο «Greek Freak» πάτησε τους Ράπτορς! - Δείτε βίντεο

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Inchcape Hellas φέρνει στην Ελλάδα τη GAC AION

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Αύριο τα ξημερώματα γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη Αλγερινή που βίασε και δολοφόνησε την 12χρονη Λόλα Νταβιέ

09:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου για τη διπλή δολοφονία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

09:12ΕΛΛΑΔΑ

LIVE: Οι Έλληνες αποχαιρετούν τον μεγάλο Διονύση Σαββόπουλο - Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησε δεύτερος αστυνομικός

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα ευρήματα που ξεκλειδώνουν τα μυστικά του θανάτου της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

07:55ΚΟΣΜΟΣ

«Ξενοδοχείο Χαμάς»: 150 τρομοκράτες που απελευθέρωσε το Ισραήλ παραθερίζουν σε πεντάστερο θέρετρο στο Κάιρο ανάμεσα σε ανυποψίαστους τουρίστες!

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

21:57LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά, κουράστηκα»

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Δικαιούχοι και κριτήρια – Πότε θα καταβληθεί

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 12χρονη σκηνοθέτησε την απαγωγή της επειδή τσακώθηκε με τον 14χρονο σύντροφό της!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ