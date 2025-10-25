Super League: Τριπλό… άνοιγμα της αυλαίας πριν το ντέρμπι και το ντεμπούτο Μπενίτεθ

Η Ευρώπη έφερε χαμόγελα και απογοήτευση. Μεγάλα αποτελέσματα και «βαριές» ήττες. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, καθώς έφτασε η ώρα για την 8η αγωνιστική της Super League. Η οποία αποκτά «άγρια» ομορφιά μετά τα τελευταία αποτελέσματα και τις συνολικές εξελίξεις στις ομάδες.

Η… αυλαία ανοίγει με τρεις αναμετρήσεις που λειτουργούν ως πρόγευμα. Στο γήπεδο της Νεάπολης η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Με τις δύο ομάδες να προέρχονται από καλές εμφανίσεις (ισοπαλία στην Τρίπολη η ομάδα του Λέτο, εύκολη νίκη με ΟΦΗ οι Αγρινιώτες) και να έχουν απόσταση ενός βαθμού μεταξύ τους.

Στις Σέρρες ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ. Δύο επαρχιακές ομάδες που δεν έχουν αρχίσει καλά το πρωτάθλημα και είναι στις τελευταίες θέσεις με 5 και 4 βαθμούς αντίστοιχα. Οπότε η ανάγκη για αποτέλεσμα είναι μεγάλη.

Τέλος, στο Παγκρήτιο ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο. Οι φίλαθλοι και των δύο περίμεναν περισσότερα στο ξεκίνημα της σεζόν (ισοβαθμούν στους 6) και σαφώς έχουν πολλά να διορθώσουν από εδώ και πέρα. Με το ματς στο Ηράκλειο να το βλέπουν ως ευκαιρία.

Όλα αυτά έρχονται για να… ανοίξουν την όρεξη, καθώς την Κυριακή υπάρχει το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού απέναντι στον Asteras Aktor, ο… ασταμάτητος ΠΑΟΚ υποδέχεται τον πολύ φορμαρισμένο Βόλο και αποκορύφωμα το μεγάλο ντέρμπι αποδείξεων δύο ομάδων με διαφορετική ψυχολογία λόγω έξι γκολ που υπήρξαν στα ευρωπαϊκά τους ματς. Ο Ολυμπιακός που ηττήθηκε 6-1 από την Μπαρτσελόνα με πολλά παράπονα από τη διαιτησία, φιλοξενεί την ΑΕΚ που έβαλε 6 στην Αμπερντίν. «Ερυθρόλευκοι» και «κιτρινόμαυροι» ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με 16 βαθμούς.

SUPER LEAGUE – 8η αγωνιστική

Σάββατο 25/10

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός Cosmote Sport 2

19:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novasports Prime

20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

Κυριακή 26/10

17:00 Λεβαδειακός – Άρης Novasports 2

17:30 Παναθηναϊκός – Asteras Aktor Cosmote Sport 1

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος Novasports Prime

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 17

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16

3. Α.Ε.Κ. 16

4. ΒΟΛΟΣ 12

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11

6. ΑΡΗΣ 11

7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 (6αγ.)

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 8

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 7

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6

11. Ο.Φ.Η. 6 (6αγ.)

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

13. Α.Ε.Λ. 4

14. ASTERAS AKTOR 3