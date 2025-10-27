«Εμφύλιος» στην Ισπανία, το «φυτίλι» άναψε ο Λαμίν Γιαμάλ

«Βράζουν» στη Μαδρίτη με τον νεαρό της Μπαρτσελόνα και παρά τη νίκη της Ρεάλ στο ντέρμπι τα πνεύματα δεν έχουν ηρεμήσει.

«Εμφύλιος» στην Ισπανία, το «φυτίλι» άναψε ο Λαμίν Γιαμάλ
EFE
Ποδοσφαιρικός «εμφύλιος» ξέσπασε στην Ισπανία. Το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1, ήταν η αφορμή. Η αιτία ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός για τους συναδέλφους του θεωρείται ως ένα παιδί με λάθος συμπεριφορά σε πολλά ζητήματα. Ακόμη και στο περίφημο «fair play» σε επίπεδο σεβασμού των αντιπάλων.

Η δήλωσή του πριν το clasico, όταν και μίλησε για τη «βασίλισσα» με υποτιμητικά σχόλια του στυλ «κλέβει και παραπονιέται», μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Σε σημείο που οι αντίπαλοι έδωσαν όρκο νίκης μόνο και μόνο για να τον στεναχωρήσουν.

Με τη λήξη του αγώνα, έσπευσαν σχεδόν όλοι οι παίκτες των «μερένχες» να επιτεθούν φραστικά στον 18χρονο, ενώ αν δεν υπήρχαν ψυχραιμότεροι η κατάσταση θα είχε ξεφύγει τελείως από τον έλεγχο.

Ο Καρβαχάλ του φώναζε πως μιλάει πολύ, ο Βινίσιους με χειρονομίες του έδειξε πως πρέπει να… σκάσει, ενώ ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ανέφερε: «Τα λόγια είναι φτώχια, πάντα Ρεάλ».

Η κατάσταση μοιάζει με… καζάνι που βράζει, καθώς σιγά-σιγά προκύπτουν ολοένα και περισσότεροι παραπονούμενοι με τη συμπεριφορά του Γιαμάλ. Άνθρωποι του ποδοσφαίρου που θεωρούν πως κάποιος πρέπει να συνετίσει τον νεαρό, καθώς το μεγάλο του ταλέντο και η προσοχή προς το πρόσωπό του, εκφράζουν δημόσια τις σκέψεις τους πλέον.

Οι σχέσεις του γιου μεταναστών με γυναίκες, η συμπεριφορά των γονιών του, κρίνεται πως δεν βοηθούν στη σωστότερη διαχείριση του χαρακτήρα ενός παιδιού που έχει πάνω του στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας.

Το μέγεθος της Ρεάλ Μαδρίτης είναι τέτοιο που τον έβαλε στο… στόχαστρο κορυφαίων αθλητών όπως ο Βινίσιους, ο Μπέλιγχαμ, ο Κουρτουά, ακόμη και με συμπαίκτες του στην Εθνική Ισπανίας. Το μεγάλο ερώτημα πλέον, είναι αν θα κάνει κάτι η Μπαρτσελόνα για το θέμα. Σε επίπεδο προστασίας του ποδοσφαιριστή της από την λάθος προβολή που λαμβάνει.

