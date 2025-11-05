Το «Σαν Σίρο» αγοράστηκε από Μίλαν και Ίντερ έναντι σχεδόν 200 εκατ. ευρώ

Η ιστορική έχθρα της Μίλαν με την Ίντερ, τις αναγκάζουν ακόμη και να χρησιμοποιούν διαφορετικό όνομα στο ίδιο γήπεδο. «Σαν Σίρο» όταν αγωνίζονται οι «ροσονέρι» (η ονομασία της περιοχής) και «Τζουζέπε Μεάτσα» όταν παίζουν οι «νερατζούρι» (μεγάλης δόξας κυρίως της Ίντερ).

Παρ’ όλα αυτά, η συνύπαρξή τους στο ιστορικό γήπεδο δε συνεχίζεται απλά, αλλά περνά σε μια νέα εποχή. Καθώς έγιναν συνιδιοκτήτριες της έδρας που τους φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες. Αποκτώντας το γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο από τον δήμο του Μιλάνο.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο γραφείο του συμβολαιογράφου, Φιλίπο Τζαμπάν. Μένει η διευθέτηση κάποιων τυπικών λεπτομερειών, όμως το deal έχει κλείσει. «Τα καλά πράγματα χρειάζονται πάντα χρόνο», δήλωσε ο πρόεδρος της Μίλαν, Πάολο Σκαρόνι.

Μίλαν και Ίντερ θα καταβάλουν από κοινού 197.080.000 ευρώ. Ποσό που θα δοθεί στο δήμο με τον εξής τρόπο: