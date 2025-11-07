Δικαίωση ΟΦΗ στο CAS – Παίρνει πίσω τους βαθμούς
Η ομάδα της Κρήτης δικαιώθηκε από το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Διαιτητικό Δικαστήριο και της επιστρέφονται οι τρεις βαθμοί που της είχαν αφαιρεθεί.
Ανακούφιση για τον ΟΦΗ. Η ΠΑΕ της Κρήτης δικαιώθηκε από το CAS αναφορικά με την υπόθεση που αφορά τον Θανάση Παπάζογλου. Συγκεκριμένα, απορρίφθηκε η απόφαση του τριμελούς εφετείου για άρση αναστολής της τιμωρίας του διαιτητικού δικαστηρίου και εφαρμογή του -3.
Έτσι, η κύρια προσφυγή του Παπάζογλου για οφειλόμενα της παλιάς ΠΑΕ, θα εκδικαστεί στα πολιτικά δικαστήρια τον Σεπτέμβριο του 2026.
Ο ΟΦΗ λοιπόν έχει πλέον 6 βαθμούς – όσους έχει κερδίσει στο γήπεδο – ανεβαίνοντας στην προτελευταία θέση. Η βαθμολογία της Super League:
1. Π.Α.Ο.Κ. 23
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22
3. Α.Ε.Κ. 19
4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 15
5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15
6. ΑΡΗΣ 12
7. ΚΗΦΙΣΙΑ 12
8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 (8αγ.)
9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9
10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8
11. Α.Ε.Λ. 7
12. ASTERAS AKTOR 6
13. Ο.Φ.Η. 6 (8αγ.)
14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5