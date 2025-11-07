Δικαίωση ΟΦΗ στο CAS – Παίρνει πίσω τους βαθμούς

Ανακούφιση για τον ΟΦΗ. Η ΠΑΕ της Κρήτης δικαιώθηκε από το CAS αναφορικά με την υπόθεση που αφορά τον Θανάση Παπάζογλου. Συγκεκριμένα, απορρίφθηκε η απόφαση του τριμελούς εφετείου για άρση αναστολής της τιμωρίας του διαιτητικού δικαστηρίου και εφαρμογή του -3.

Έτσι, η κύρια προσφυγή του Παπάζογλου για οφειλόμενα της παλιάς ΠΑΕ, θα εκδικαστεί στα πολιτικά δικαστήρια τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο ΟΦΗ λοιπόν έχει πλέον 6 βαθμούς – όσους έχει κερδίσει στο γήπεδο – ανεβαίνοντας στην προτελευταία θέση. Η βαθμολογία της Super League:

1. Π.Α.Ο.Κ. 23

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22

3. Α.Ε.Κ. 19

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 15

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15

6. ΑΡΗΣ 12

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 12

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 (8αγ.)

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8

11. Α.Ε.Λ. 7

12. ASTERAS AKTOR 6

13. Ο.Φ.Η. 6 (8αγ.)

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5