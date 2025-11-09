Premier League: «Τυφώνας» Μάντσεστερ Σίτι «σκόρπισε» τη Λίβερπουλ

Ντέρμπι περίμεναν οι ποδοσφαιρόφιλοι, παράσταση για ένα ρόλο είδαν στην Premier League. Η Μάντσεστερ Σίτι με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε άνετα 3-0 της Λίβερπουλ. Και πλέον μείωσε τη διαφορά απ’ την πρωτοπόρο Λίβερπουλ στους 4 βαθμούς.

Στο «Έτιχαντ» ο ασταμάτητος φέτος Χάαλαντ, έκανε το 1-0 στο 29’. Γκονζάλες (45+3’) και Ντοκού (63’) συμπλήρωσαν τον Νορβηγό για να διαμορφωθεί το τελικό 3-0.

Η Λίβερπουλ με την ήττα αυτή έμεινε στο -8 από την κορυφή και μόλις στην 6η θέση. Έχοντας ήδη χάσει πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της.

PREMIER LEAGUE – 11η αγωνιστική

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον - 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ)

Έβερτον-Φούλαμ 2-0

(45'+4 Γκουέγε, 81' Κιν)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2

(44' Γουίλσον, 77' Σούτσεκ, 87' Γουόκερ-Πίτερς - 35' Φλέμινγκ, 90'+7 Κάλεν)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 2-2

(36΄ Μπάλαρντ, 90+4΄ Μπρομπέι - 54΄ Σάκα, 74΄ Τροσάρ)

Τσέλσι-Γουλβς 3-0

(51΄ Γκούστο, 65΄ Ζοάο Πέδρο, 73΄ Πέδρο Νέτο)

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 4-0

(28' Μπουεντιά, 40' Ονάνα, 77' Μπάρκλεϊ, 83' Μπογκάρντε)

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 3-1

(56' Σέιντ, 78' πέν, 90'+5 Τιάγκο - 27' Μπαρνς)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 0-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 3-1

(15' Σανγκαρέ, 68' Γκιμπς-Γουάιτ, 90'+1 πέν. Άντερσον - 13' Ενμετσά)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 3-0

(29΄ Χάαλαντ, 45+3΄ Γκονζάλες, 63΄ Ντοκού)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ