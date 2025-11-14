Γιοβάνοβιτς: «Μεγάλη απογοήτευση, παραμένει η πίστη των παικτών»

Η Εθνική Ελλάδας έχει αποκλειστεί απ’ το Παγκόσμιο Κύπελλο και όπως είναι λογικό κανείς δεν είναι χαρούμενος γι’ αυτό. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρέθεσε συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Σκωτία και επισήμανε πως υπάρχει απογοήτευση.

Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

«Είναι μία αρκετά μεγάλη απογοήτευση. Γενικά η πορεία μας τον τελευταίο χρόνο μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε ομάδα - βάσει και της εικόνας που είχαμε - που θα ήταν στο Παγκόσμιο. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Έχουμε όμως μία ομάδα που είναι πολύ καλή. Έχουμε παιδιά που αισθάνθηκαν την ίδια απογοήτευση. Αυτή μπορεί να μας κάνει πιο δυνατούς. Πιο εγωιστές και πιο συγκεντρωμένους όταν αλλάζουμε λίγο το επίπεδο των παιχνιδιών που κάνουμε. Όλα αυτά ώστε μελλοντικά να έχουμε μία πιο αποδοτική εικόνα. Όχι μόνο βάσει του ποδοσφαίρου που παίζουμε αλλά και όσον αφορά στα αποτελέσματα που πρέπει να παίρνουμε σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια».

Για τα 2 παιχνίδια και την αποτυχία για την πρόκριση: «Σε αυτά τα 4 προκριματικά παιχνίδια ήταν ένα που κάναμε και δεν καλύψαμε το level που μπορούμε ως ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο: το παιχνίδι με την Δανία εδώ. Νομίζω ότι ως ομάδα και η εικόνα στο γήπεδο και η διάθεση των παικτών να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα, ήταν αρκετά καλή όμως πιστεύω ότι οι λεπτομέρειες του παιχνιδιού - που στο ποδόσφαιρο παίζουν σπουδαίο ρόλο - δεν ήταν μαζί μας. Δεχθήκαμε αρκετά γκολ. Δεχθήκαμε γκολ με όλους τους τρόπους και μη συνηθισμένους τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αυτό είχε πολύ μεγάλο κόστος. Όμως είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου αυτό. Μας έχει συμβεί σε αυτά τα προκριματικά. Μας έχει απογοητεύσει, όμως η πίστη στο γκρουπ και η πίστη των ίδιων των παικτών παραμένει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε στο μέλλον και να βελτιωνόμαστε. Να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάστηκε. Και αυτό για να μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι στις προκλήσεις που έχουμε».

Για τα παιχνίδια με τη Σκωτία: «Παίξαμε τρία ματς με μια σοβαρή ομάδα, με μια καλή ποιότητα. Μια ομάδα που ξέρει να παίζει για το αποτέλεσμα. Όλα τα παιχνίδια κατά κάποιο τρόπο ήταν διαφορετικά και σεβόμαστε τη Σκωτία. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και στόχος μας είναι όπως πάντα να κερδίσουμε. Αυτή είναι η πιο απλή λογική που μπορούμε να έχουμε για αυτό το παιχνίδι».

Για τη φιλοσοφία της ομάδας και την επόμενη ημέρα: «Είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Πάντα θεωρούσα ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να έχουμε μια φιλοσοφία στο παιχνίδι και ένα πλάνο για το τί θα κάνουμε με την μπάλα στα πόδια. Να είμαστε εμείς που θα ελέγχουμε τον ρυθμό. Υπάρχουν θέματα αλλά είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Είναι λίγα τα 12-14 παιχνίδια να κάνεις τόσα πράγματα. Είμαστε σίγουροι και ασφαλείς στον τρόπο παιχνιδιού μας και μας δίνεται η δυνατότητα μελλοντικά να κάνουμε και περισσότερα πράγματα».

Για το ροτέισιον στα χαφ: «Καταλαβαίνετε και εσείς ότι ιδιαίτερα στα χαφ δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Βάσει του πώς μπορούμε να δούμε το μέλλον της Εθνικής, είναι ένας χώρος που πρέπει να ανοίξουμε το ρόστερ. Ένας από τους λόγους είναι η κλήση του Τριάντη. Δεν είναι μόνο αυτή. Να μπορούμε να έχουμε πιο ανοικτό και μεγαλύτερο ρόστερ γιατί και στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και με τον τρόπο που θα παίκτες το Nations League του Σεπτεμβρίου με τέσσερα συνεχόμενα ματς θα μας χρειαστεί να έχουμε έτοιμες περισσότερες επιλογές και στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας να δούμε κάποιους άλλους παίκτες που μπορούν να μας βοηθήσουν».

Για το ποια είναι η καλύτερη ομάδα η Ελλάδα ή η Σκωτία: «Η Ελλάδα. Όλα μας τα παιχνίδια είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σεβόμαστε τη Σκωτία, είναι ποιοτική ομάδα. Όλα τα παιχνίδια ήταν λίγο διαφορετικά, αλλά είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα μου παρουσίασε πολύ καλύτερο πρόσωπο από ότι έδειξαν τα αποτελέσματα».

Για τον Κυζιρίδη: «Ξέρω για τον Κυζιρίδη. Παρακολουθώ και είναι μέσα στα παιδιά που βλέπουμε την εξέλιξή του μέσα από τα παιχνίδια που κάνει στη Σκωτία».

Για τις πολλές επιλογές στην επίθεση, τον Κωστούλα και τον Τεττέη: «Περιμένω ένα απλό πράγμα. Είναι και ο Τζίμας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί όλοι είναι σε καλή ηλικία. Αυτοί που έχουν περισσότερο χρόνο (Παυλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας) στην Εθνική, για μένα είναι σημαντικό να έρθουν μαζί μας, να δουν πώς λειτουργεί η Εθνική και οι απαιτήσεις της. Για να ξέρουν πόσο σημαντικό είναι και πόση προσπάθεια πρέπει να κάνουν μέσα από τις ομάδες για να μας δώσουν πολύ μεγάλη βοήθεια για τη συνέχεια. Θα έχουν πολλές προκλήσεις. Κάθε συμμετοχή τους, με την τριβή με την εθνική ομάδα γνωρίζουν καλύτερα και τις απαιτήσεις».

Τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής εκπροσώπησε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος δήλωσε:

«Έχουμε συζητήσει τι έχει γίνει στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Συζητήσαμε πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και το τάιμινγκ, είχαμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Έχει παίξει ρόλο η ημέρα, τα λάθη που έγιναν και συζητήσαμε ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι, να μάθουμε από αυτά. Ο επόμενος στόχος είναι τα δύο παιχνίδια, θέλουμε να κερδίσουμε για τον εγωισμό μας και για το ranking της FIFA. Επόμενος στόχος το Euro του 2028».

Για το κίνητρο που υπάρχει εν όψει των δύο τελευταίων παιχνιδιών της προκριματικής φάσης: «Όταν φοράς αυτή τη φανέλα θέλεις να κερδίσεις τα παιχνίδια. Θέλεις να κερδίσεις για σένα και για όλη την Ελλάδα».