Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στο Μουντιάλ με τεσσάρα στην Ιταλία οι Νορβηγοί!

Η 32η ομάδα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, έγινε η Νορβηγία. Η παρέα του Χάαλαντ για τον 9ο όμιλο, έκανε… πάρτι στην Ιταλία. Θριαμβεύοντας με 4-1!

Οι γηπεδούχοι κυνηγούσαν θαύμα, καθώς έπρεπε να νικήσουν με 9 γκολ διαφορά για να απειλήσουν τους Νορβηγούς. Ο Εσπόζιτο στο 11’ έκανε το 1-0, όμως ισοφάρισε η Νορβηγία στο 63' με τον Νούσα και προκρίθηκε... πανηγυρικά και με το απόλυτο νικών με δύο γκολ του Χάαλαντ στο 78' και στο 80' κι άλλο ένα του Λάρσεν στο 90+3'.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία - Σλοβακία

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο - Ελβετία

21:45 Σουηδία - Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα

21:45 Σκωτία - Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

16 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3

(4' Νταντάσοφ - 17' Ματετά, 30' Ακλιούς, 45'+3' αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)

Ουκρανία - Ισλανδία 2-0

(83' Ζουμπκόφ, 90΄+3' Χουτσούλιακ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία - Γεωργία

21:45 Ισπανία - Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

16 Νοεμβρίου 2025

Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3

(3' Λούκακς, 37' Βάργκα - 15' πέν. 80', 90'+6' Πάροτ)

Πορτογαλία - Αρμενία 9-1

(7' Βέιγκα, 28' Γκονσάλο Ράμος, 30', 41', 81' Νέβες, 45'+3' πέν., 51', 72' πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90'+2' Κονσεϊσάο - 18' Σπερτσιάν)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα - Πολωνία

21:45 Ολλανδία - Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

16 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ - Μολδαβία 4-1

(21' πέν. Τούργκεμαν, 65', 88' Ρεβίβο, 85' Πέρετζ - 37' Νικολαέσκου)

Ιταλία - Νορβηγία 1-4

(11' Εσπόζιτο - 63' Νούσα, 78', 80' Χάαλαντ, 90'+3' Λάρσεν)

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία - Σκόπια

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

16 Νοεμβρίου 2025

Αλβανία - Αγγλία 0-2

(74', 82' Κέιν)

Σερβία - Λετονία 2-1

(49' Κατάι, 60' Στάνκοβιτς - 12' Γκουντκόφσκις)

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία - Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο - Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φαρόε