Η απάντηση του Πιερό σε Ζίνι: «Σε ευχαριστώ αδελφέ μου»
Ο Φραντζί Πιερό ευχαρίστησε τον Ζίνι, μέσω story στο Instagram, για την αφιέρωση που του έκανε στη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη.
Ο Ζίνι ήταν ο παίκτης που λύτρωσε την ΑΕΚ και με δικό του γκολ της χάρισε την νίκη, στην αναμέτρηση κόντρα στον Άρη και ο σκόρερ της «Ένωσης» αφιέρωσε το γκολ στον τραυματία Πιερό, σηκώνοντας τη φανέλα του συμπάικτη του.
Ο Πιερό δεν άφησε ασχολίαστη την κίνηση του συμπαίκτη του με τον επιθετικό από την Αϊτή να δίνει τη δική του απάντηση μέσω story στο Instagram, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ αδελφέ μου».
